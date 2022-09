Presentata questa mattina la nuova edizione del fortunatissimo programma di Rai1 “Tale e Quale Show”. Il programma condotto da Carlo Conti, torna in onda con la prima puntata da venerdì 30 settembre 2022 in prima serata sempre su Raiuno. Nel cast troveremo: Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco Paolantoni. Confermata anche la giuria dello scorso anno composta da: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Come nel 2021, anche quest’anno ci sarà un quarto giudice–imitatore, diverso in ogni puntata. Noi di SuperGuidaTv, abbiamo avuto modo di scambiare qualche battuta con il conduttore Carlo Conti e chiedere a lui alcune curiosità sul programma e anche del selfie con Gerry Scotti che ha spopolato questa estate.

Carlo Conti in tv con Tale e Quale Show: “Lavorare con Gerry Scotti? Tutto è possibile”: L’intervista

Carlo Conti: c’è un’edizione ti Tale e Quale Show a cui se più legato tra queste 12?

“A tutte. Alla prima, sono dieci anni ma sono dodici edizioni perchè il primo anno andò talmente bene che ne abbiamo fatte due. faremo delle puntate sperimentali a giugno e poi lo riproponemmo subito a settembre. Sicuramente l’edizione nella quale c’era Fabrizio Frizzi è un’edizione che resta nel mio cuore. C’era anche Amadeus, è stata un’edizione con tanti amici e colleghi”.

Parlando di amici e colleghi, questa estate ha spopolato il selfie di coppia con Gerry Scotti. In molti vorrebbero vedervi insieme in tv, c’è qualche speranza?

“Noi siamo molto amici, soprattutto c’è molta stima reciproca. Siamo stati per molti anni dirimpettai e concorrenti, eppure non abbiamo mai sentito questa sfida, c’è sempre stata una grande stima e rispetto l’uno per l’altro. Questo ci contraddistingue, come il fatto di essere partiti dalla radio, di venire dalla provincia e di vivere la vita con leggerezza. Poi abbiamo avuto entrambi il Covid nello stesso periodo, infatti ci chiamiamo ‘fratelli di Covid’. Il rapporto con Gerry è meraviglioso. Speriamo chi sa, un giorno o io vado di là o lui viene di qua, oppure facciamo una cosa a reti unificate. Tutto è possibile nella vita”.

Intervista video a Carlo Conti