Dal 19 ottobre approda su Rai Yoyo alle ore 10.30 e 18.15, e in boxset completo su RaiPlay, la nuova serie animata “Carletto”, ispirata ai celebri libri illustrati della scrittrice Rotraut Susanne Berner e realizzata dallo studio bolognese di Palomar in collaborazione con Rai Kids. Pensato su misura per i bambini dai 2 anni in su, il cartoon adotta un ritmo narrativo delicato che rispetta i tempi, la sensibilità e l’emotività dei più piccoli alle prime armi con il linguaggio televisivo.

Carletto, al via la nuova serie animata per i più piccoli

Protagonista delle vicende è Carletto, un vispo e curioso coniglietto di 5 anni che vive con la mamma, il papà e la sorella minore Clara in un’accogliente casetta con giardino. Insieme alla sua inseparabile e premurosa amica Monica e al fidato cane Bello, il piccolo protagonista si lancia con entusiasmo alla scoperta del mondo circostante, trasformando ogni momento in un’occasione di crescita tra giochi e piccole avventure quotidiane. Ogni episodio si propone come un ambiente sicuro e stimolante in cui sperimentare, sbagliare e mettersi alla prova, accompagnato dalla discreta ma rassicurante supervisione dei genitori e della nonna, sempre pronti a intervenire con dolcezza, comprensione e la giusta dose di ironia. La narrazione unisce così divertimento ed educazione emotiva per rassicurare i giovanissimi spettatori e offrire al tempo stesso spunti e modelli utili ai genitori.

La scrittura delle 26 puntate è stata affidata a un team di sceneggiatori di altissimo livello, che vede la presenza di firme illustri come l’italiana Tea Orsi e il britannico Sam Morrison, autori di riconosciuti successi internazionali dedicati all’infanzia. L’opera nasce come una prestigiosa coproduzione europea che coinvolge la tv pubblica italiana, quella tedesca (ZDF) e la piattaforma olandese Videoland, distribuita su scala internazionale da Mediawan Kids&Family e sostenuta dai contributi del Ministero della Cultura, di Nordmedia, di NL Film Incentive, dell’Unione Europea e della Regione Emilia-Romagna tramite la sua Film Commission. Fin dal suo ingresso nel settore dell’animazione nel 2020 a seguito dell’unione con il gruppo Mediawan, Palomar ha perseguito l’obiettivo di strutturare un centro di produzione con una spiccata proiezione internazionale, capace di replicare i grandi successi ottenuti nell’ambito dei prodotti live action.

Attraverso proficue sinergie con le principali realtà dell’animazione europea, la società ha arricchito le proprie competenze operative prendendo parte a progetti di ampio respiro internazionale. In questo percorso di espansione, “Carletto” costituisce la terza coproduzione internazionale della casa di produzione — dopo “Il villaggio incantato di Pinocchio” e “Le tre moschettiere” — e segna un traguardo importante essendo il primo progetto realizzato interamente con la tecnica dell’animazione 2D. Nel quadro di un continuo sviluppo tecnico e creativo, lo studio è attualmente impegnato anche nella lavorazione del suo primo lungometraggio animato intitolato “Twisted”, considerato una delle sfide produttive più ambiziose in fase di realizzazione in Europa.

Per stabilire la propria sede di animazione, Palomar ha scelto proprio l’Emilia-Romagna, consolidando un canale strategico di collaborazione e fiducia con le istituzioni locali e con la Cineteca di Bologna, partnership che ha permesso di ampliare la struttura produttiva e attrarre talenti da tutto il mondo. Il team di lavoro conta oggi circa 25 professionisti tra esperti internazionali e giovani talenti italiani formatisi all’interno dello studio, tutti uniti nel dare vita alle avventure di un coniglietto sempre pronto a saltellare verso nuove emozioni, imparando a conoscere se stesso e i propri sentimenti in un percorso di grande valore formativo e pedagogico.