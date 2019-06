Cantiamo insieme per Padre Pio

“Una voce per Padre Pio 2019” vedrà alla conduzione Flavio Insinna il popolare presentatore, presente nel preserale della rete ammiraglia di Viale Mazzini, con L’Eredità. Già lo scorso lunedì 24 giugno sono iniziati i lavori di allestimento del palco, nel piazzale antistante la chiesa ‘Sacra Famiglia’ del Convento frati cappuccini a Benevento, per l’importante manifestazione che come tutti gli anni è presente nei palinsesti estivi della Rai Radio Televisione Italiana.

Una voce per Padre Pio 2019 con Flavio Insinna su Rai 1

Torna sui teleschermi di Rai 1 la celebre serata “Una voce per Padre Pio” che tutti gli anni dedica una serata al ricordo di Padre Pio, il Santo di Pietrelcina.

Flavio Insinna dunque, al timone della celebre serata dopo aver portato a casa risultati brillanti per quel che riguarda il game show prodotto da Magnolia, l’Eredità che tornerà anche nella prossima stagione televisiva.

Una serata benefica per i paesi del terzo mondo

La serata come per gli altri anni si avvarrà di ospiti d’eccezione che celebreranno il ricordo del Santo di Pietrelcina. Ma sarà anche un’importante occasione per una raccolta fondi a favore dei paesi più disagiati. La scorsa edizione era stata posizionata in seconda serata, ma quest’anno torna in prime time sulla prima rete della Tv di Stato.

Una Voce Per Padre Pio: gli ospiti

Anche quest’anno ci saranno molti ospiti che faranno da cornice alla serata di beneficenza in ricordo di Padre Pio, tra questi: Al Bano, Lino Banfi, Red Canzian, Lina Sastri, Roberto Vecchioni e molti altri. In programma oltre che i momenti di spettacolo, anche spunti di riflessione con alcuni confratelli di Padre Pio e alcune testimonianze di fede.

Una voce per Padre Pio, la cui prima edizione è stata realizzata nel 2000 è un programma nato da un’idea di Enzo Palumbo e Gianluca Guida. I due si sono prodigati al massimo per la realizzazione di un evento tale a favore dell’intera collettività pietrelcinese.

“Una serata per Padre Pio”: quando in TV

Naturalmente gli ospiti presenti tra cantanti, attori e politici sono coloro che hanno manifestato una particolare affinità e fede nei confronti del Santo. In prima serata venerdì 5 luglio una serata benefica nel ricordo di Padre Pio.

Non mancheranno inoltre, racconti sulla vita semplice di Padre Pio, sui suoi momenti di preghiera, di riflessione, di vita con i confratelli. Insomma ci saranno momenti di ricordo legati alla nascita, alla fanciullezza e alla giovinezza di Francesco Forgione, colui il quale sarebbe diventato Padre Pio, e dopo la sua morte San Pio.

Appuntamento dunque per venerdì 5 luglio in prima serata su Rai 1.