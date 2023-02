Chi vincerà gli Oscar 2023? Il conto alla rovescia è già iniziato e sono state rese note le candidature delle pellicole che il 12 marzo a Los Angeles si contenderanno l’Oscar più ambito: quello per il Miglior film dell’anno. Di seguito i titoli dei film e il numero di nomination ricevute.

Le candidature agli Oscar 2023: tutti i titoli e il numero di nomination ricevute

A fare il pieno di candidature è “Everything everywhere all at once”, in corsa per:

Miglior film,

Miglior regia,

Miglior attrice protagonista,

Miglior attrice non protagonista (con doppia nomination),

Miglior attore non protagonista,

oltre che in molte categorie considerate tecniche, incluse quelle musicali.

La pellicola ha ben 11 candidature, riuscirà a portarne qualcuna a casa? Il film è di genere Avventura, Commedia, Fantastico, Azione diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert con Michelle Yeoh e Stephanie Hsu.

Di cosa parla? La protagonista è Evelyn Wang che gestisce una lavanderia a gettoni. Un matrimonio che sembra ormai destinato alla fine perché non riesce più a capire, né il marito sempre stralunato e la figlia adolescente alle prese con le scoperte dell’età. Un controllo fiscale rappresenterà per Evelyn la porta verso un mondo straordinario. Si trova catapultata infatti in un modo parallelo: il metaverso esiste e sarà quanto mai reale. La donna vivrà delle avventure che mia avrebbe immaginato.

Subito dopo troviamo le pellicole:

“All Quiet on the Western Front”

“The Banshees of Inisherin”,

Entrambe con 9 candidature Cosi come il film “Gli spiriti dell’isola” con Brendan Gleeson e Colin Farrell in una commedia amara ambientata in Irlanda. Esce il 2 febbraio.

E per l’Italia, chi ci sarà?

Nonostante l’assenza dell’Italia nella cinquina per il titolo di Miglior film internazionale, va registrata la presenza di Le pupille di Alice Rohrwacher nella categoria riservata al miglior cortometraggio.

I Film Candidati Agli Oscar 2023

Ma ci sono anche Steven Spielberg con la pellicola The Fabelmans (che darà battaglia per ottenere un terzo Oscar come Miglior regista) e i due film di maggior incasso mondiale:

“Avatar – La via dell’acqua” (candidato anche per gli effetti visivi, il sonoro e la scenografia) 4 nominations ;

; “Top Gun: Maverick ” 6 nominations.

Seguono poi:

Elvis – 8 nomination interpretato da Austin Butler;

interpretato da Austin Butler; Tár – 6 nomination , la storia di un’ambiziosa direttrice d’orchestra;

, la storia di un’ambiziosa direttrice d’orchestra; Women Talking – 2 nominations ;

; Triangle of Sadness – 3 nominations ;

; The Fabelmans – 7 nominations .

Quest’ultimo è stato diretto da Steven Spielberg, a sua volta in corsa per l’Oscar assegnato ai registi.

Gli attori e le attrici protagonisti e secondari in corsa per L’Oscar 2023

Tra gli attori protagonisti è in pole position Brendan Fraser per “The whale” – che in Italia uscirà il 23 febbraio -, in sfida con Austin Butler per “Elvis”.

Per le attrici, se la giocano:

Michelle Yeoh e Cate Blanchett.

Tra gli interpreti secondari, tutti puntano su Ke Huy Quan per “Everything everywhere all at once” e Angela Bassett per “Black Panther – Wakanda Forever” (il kolossal Marvel che ha ottenuto un totale di cinque nomination).

Non c’è l’Italia tra i Migliori film internazionali (dove è probabile la vittoria del tedesco “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, viste le sue nove candidature), ma “Le pupille” di Alice Rohrwacher (si vede su Disney+) è nominato come Miglior cortometraggio

Quando e dove si svolgerà la Cerimonia degli Oscar 2023?

Come di consueto, la cerimonia deli Oscar 2023 si svolgerà a cavallo tra il 12 e il 13 marzo (per l’Italia per il fuso orario con l’America) prossimi. Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar, con la cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards in diretta su Sky e in streaming su NOW, domenica 12 marzo.