Una sorta di svolta “europea”, condita da conduttori italianissimi, con base a Roma, a Milano e non solo. Si possono sintetizzare così le novità della programmazione serale di Canale 5, quelle valide per l’autunno 2019 e annunciate ufficialmente durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, tenutasi ieri sera, 2 luglio, a Santa Margherita Ligure.

Tra le novità dell’autunno 2019 di Canale 5, infatti, c’è sicuramente Adriano. Sì un ritorno dello show, ma con Adriano Celentano più “presente”. Da qui quella “o” aggiuntiva, quasi a segnalare sin da ora la maggiore presenza in video del “Molleggiato”. Il programma dovrebbe andare in onda per cinque puntate verso ottobre e c’è da scommettere che i telespettatori daranno fiducia a questa seconda possibilità.

C’è, poi, il mondo-Maria De Filippi, che prepara la novità Amici Vip, forse la più attesa della stagione tv. La conduzione, però, non è stata ancora ufficializzata, anche perché il progetto è in cantiere da sole due settimane e il programma arriverà su Canale 5 non prima di fine settembre – inizio ottobre. Ma quale timoniere scegliere? Un volto-garanzia o un’inedita scommessa col sapore della novità assoluta? Resta, poi, da capire se “allargare” il successo di Amici “standard”, con questa edizione “vip”, possa far bene, a lungo termine, ad entrambe le versioni del talent. Noi siamo certi che a far bene farà bene.

E’, inoltre, ufficiale il ritorno di Giochi senza frontiere. Per l’occasione, il titolo del programma sembra diventare più “europeo” e, alla fine, la scelta per questa nuova edizione 2.0 è ricaduta su “Eurogames“. A condurlo ci sarà la “capitana” romana Ilary Blasi, insieme al “contraltare” di Rho, Alvin. Non sarà, però, un ripiego, ma una sfida. Come quella dei paesi che parteciperanno allo show. Del resto, la novità arriva anche dopo che l’ex presentatrice de Le Iene ha rifiutato la quarta edizione del Gf Vip, a quanto pare per sua scelta.

A proposito di Grande Fratello Vip, quest’anno il reality vedrà alla guida Alfonso Signorini. Un conduttore uomo, quindi, come mai accaduto fino ad ora nella storia di Grande Fratello. Signorini, però, non è il primo presentatore di sess0 maschile ad aver condotto un reality. Già nel 2004, infatti, Amadeus guidò il talent-reality Music Farm, su Rai 2. Interessante, dunque, sarà vedere lo stile di conduzione apportato al programma dal direttore di “Chi” e come a questo reagirà il pubblico, abituato a volti femminili al timone della trasmissione. Insomma, come direbbe lo stesso Signorini: Kalispera!

Infine, spazio alla stakanovista Barbara D’Urso, con licenza di scegliere. Anche il prossimo autunno, infatti, la conduttrice dovrebbe tornare in onda con Domenica Live, anche se pare che le sia stato già concesso di valutare la conduzione del programma pomeridiano domenicale; soprattutto nel caso in cui, gli impegni con Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso, fossero più vincolanti del previsto. L’altro dato, quindi, è che Live tornerà sì in onda in prima serata in autunno, ma non nel mercoledì sera perché tale “casella” è già assegnata alla Champions League. Per il resto, sarebbe quello della domenica il prime time riservato al nuovo talk di Mediaset, peraltro anche già appannaggio di Fabio Fazio su Rai 2 e Massimo Giletti su La7. Tutto live, allora, per la D’Urso? Al momento, pare proprio di sì.

E in tutto questo, c’è anche chi per il momento resta fuori dalle prime serate autunnali di Canale 5 ed è soprattutto Paolo Bonolis. Un po’ curioso, infatti, che non ci siano prime time assegnati al conduttore, dopo che l’anno scorso per lui la stagione tv ha avuto inizio con Chi ha incastrato Peter Pan? e poi con Music, con non ascolti non più di tanto sbandierati. La scelta corrisponde a tenere un fuoriclasse ai pitstop, per rifocillare le idee, com’è giusto che sia? Oppure Bonolis è assente dai palinsesti serali per altri motivi? Magari c’entra una conduzione autunnale annunciata a sorpresa? Chissà, chi può dirlo.

E se neppure Il senso della vita tornerà in onda, certo è che in autunno Bonolis sarà in video soltanto con la nuova edizione di Avanti un altro, attesa per dicembre 2019 – gennaio 2020. Di contro, Gerry Scotti, pur bypassando anche lui il prime time, almeno per un po’, quasi triplicherà gli impegni in preserale: dopo Caduta Libera, infatti, arriverà la novità Conto alla rovescia ed una nuova edizione del game show The Wall. Il pubblico, ne siamo convinti, si abituerà facilmente a diversi preserali “spalmati” in palinsesto in così poco tempo.