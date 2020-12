Quali soap opera e quali programmi tv non andranno in vacanza per le Feste di Natale 2020? Come sarà il Palinsesto di Canale 5? Ecco alcune news molto interessanti su cosa potremo vedere in tv e cosa, invece, rivedremo solo dopo l’Epifania. Come sempre, infatti, la programmazione settimanale, durante le Feste, si riempirà di commedie romantiche o drammatiche sul Natale, ma non tutte le soap o i programmi tv abbandoneranno il loro affezionato pubblico.

Soap opera che non vanno in vacanza per Natale 2020: cosa vedremo e cosa no?

Al contrario degli anni precedenti, quando era la soap opera americana a sacrificarsi per le altre, quest’anno, invece, tolta di mezzo la soap opera turca con Can Yaman, che tornerà in onda solo il 7 gennaio prossimo, sarà Beautiful a farla da padrone. Le soap spagnole che fine faranno? Ora pian piano lo scopriamo.

Intanto partiamo proprio da Beautiful. La famiglia Forrester non andrà in vacanza. L’appuntamento rimarrà quello consueto, ovvero dal lunedì alla domenica alle 13.45 su Canale 5. Brooke, Ridge e tutti gli altri si fermeranno solo per i giorni di Feste come il 24, 25 e 31 dicembre oltre che per il primo gennaio 2021. Per il resto le loro vicissitudini amorose continueranno a tener banco.

Fra le soap spagnole, invece, continuerà sicuramente ad andare in onda Una vita. L’appuntamento è fissato per le 16:25, sempre su Canale 5. Nei pomeriggi dei giorni non festivi la soap opera terrà compagnia a tutti i suoi fan con piccoli episodi della durata di mezz’ora e farà da intervallo ai vari film sul Natale.

Non andrà invece in onda Il Segreto. I telespettatori di Canale 5 vorrebbero sapere quando potranno vedere l’attesissimo Finale e salutare tutti gli abitanti di Ponte Vejo.

Come abbiamo già detto, infine, non andrà nemmeno in onda Daydreamer- Le ali del sogno. Rivedremo la soap opera turca dal 7 gennaio, in prima serata.

Programmi tv di Canale 5: tutti in vacanza?

Mattino 5 e Pomeriggio 5 hanno salutato i propri telespettatori venerdì 18 dicembre 2020 dando appuntamento a dopo l’Epifania. Sia Federica Panicucci che Barbara d’Urso rimarranno a casa per Natale. Pomeriggio 5 riprenderà ad andare in onda l’11 gennaio 2020 a partire dalle 17:10 circa.

Ha salutato, con qualche giorno d’anticipo, anche Domenica Live. La trasmissione della domenica pomeriggio tornerà il 10 gennaio prossimo. A quanto pare, dunque, niente Domenica Rewind durante le Feste così come accadeva in passato. Già domenica 19 dicembre, infatti, al suo posto sono andati in onda alcuni film di Natale.

Live Non è la d’Urso, il programma della domenica sera, ha chiuso i battenti con la puntata del 19 dicembre e lo ritroveremo a gennaio.

Uomini e Donne ed Amici, i programmi di Maria De Filippi, invece, straordinariamente chiuderanno i battenti dopo il 22 dicembre 2020 e riapriranno dal 7 gennaio 2020 circa. Si vocifera, però, che i ragazzi del talent rimarranno nelle loro casette e non faranno ritorno a casa. Sarà vero? Solitamente i concorrenti passavano Natale con le loro famiglie e poi facevano ritorno a scuola dopo il Capodanno, ma prima dell’Epifania, per potersi preparare al meglio per la lunga corsa verso il Serale. Per quanto riguarda Uomini e Donne, invece, è probabile che, durante le Feste, si registreranno nuove puntate in onda dopo la Befana.

Il Grande Fratello Vip non andrà in vacanza, e, come sappiamo, ci terrà compagnia anche a Capodanno con una puntata super speciale.

Perfino Verissimo di Silvia Toffanin non si fermerà per le Feste. Sabato 26 dicembre 2020, a partire dalle 15:00, infatti, la trasmissione ci terrà compagnia con ospiti speciali.