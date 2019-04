Canale 5 festeggia la Pasqua con “Alice nel paese delle meraviglie”

Pasqua 2019: Canale 5 trasmette uno dei più grandi classici film Disney di sempre. Si tratta di “Alice nel paese delle meraviglie”

Nel giorno di Pasqua, Canale 5 ha pensato bene di fare un regalo a grandi e piccini trasmettendo in prima serata un classico della Disney. Si tratta di “Alice nel paese delle meraviglie“, uno dei capolavori dell’animazione uscito 68 anni fa nelle sale cinematografiche.

Alice nel paese delle meraviglie, il film su Canale 5

Domenica 21 aprile 2019, nel giorno di Pasqua, andrà in onda in prima serata su Canale 5 “Alice nel paese delle meraviglie“, il film di animazione della Disney liberamente ispirato dai romanzi di Lewis Carroll “Le avventure di Alice nel paese delle Meraviglie” e “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò”.

Una serata all’insegna della fantasia quella in programma nel giorno della Santa Pasqua con l’ammiraglia Mediaset che ha pensato bene di puntare su uno dei film più amati della Disney uscito nelle sale ben 68 anni fa; una pellicola che nel corso degli anni ha conquistato grandi e piccini facendo da spartiacque per diverse generazioni.

Alice nel paese delle meraviglie: personaggi

Protagonista del film è Alice, una giovane ragazzina di sette anni. La ragazzina si trova in giardino quando la sua attenzione è attirata un coniglio bianco che corre velocemente. Alice decide di seguirlo fino alla sua tana e senza accorgersene la oltrepassa finendo in un mondo fantastico e fiabesco. In questo mondo parallelo Alice comincia il suo lungo viaggio fatto di incontri con personaggi speciali diventanti nel corso degli anni delle vere e proprie icone. Dal bianconiglio al cappellaio matto, dalla Regina di cuori al brucaliffo, dallo Stregatto al Capitan Libeccio e tantissimi altri. Un viaggio fantastico che ha fatto sognare e continua a farlo milioni e milioni di persone nel mondo. Un intramontabile successo Disney pensato da vedere in compagnia con la famiglia.