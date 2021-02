Da quando è arrivato in Italia ha uno stuolo di ammiratrici che impazziscono per lui. Proprio lo scorso mese l’attore Can Yaman si è beccato una multa di 400 euro per la foga di alcune fan che hanno preso d’assalto l’hotel in cui alloggiava a Roma violando le norme anticovid. Tutte lo vogliono e anche la tv sembra non riuscire più a fare a meno di lui. Dopo aver girato lo spot della pasta De Cecco assieme a Claudia Gerini per la regia di Ferzan Ozpetek, Can Yaman ha iniziato un allenamento ad hoc per arrivare preparato sul set della serie “Sandokan”.

Can Yaman si allena per Sandokan

Il fascinoso attore turco ha postato in questi giorni sui social foto e video che mettono in evidenza il suo fisico statuario. In una foto in particolare lo vediamo in tenuta sportiva mentre indossa una sorta di giubbotto a fasce muscolari che gli stringe sul petto. C’è molta attesa per questa serie considerando che Can sarà sul set assieme a Luca Argentero.

Smentita invece la presenza di Alessandro Preziosi che proprio qualche giorno fa ha comunicato di non essere stato contattato per far parte al progetto televisivo. Rimane top secret la protagonista femminile anche se tra i nomi che circolano c’è quello di Alessandra Mastronardi che ha detto da poco addio alla serie de “L’allieva”.

Intanto, mentre fervono i preparativi per questa nuova serie, Can Yaman ha già ricevuto la benedizione del suo predecessore, Kabir Bedi, che in un’intervista ha dichiarato che l’attore turco sarà il suo degno erede e che riporterà in auge Sandokan dopo il successo avuto negli anni 70. Soddisfazioni professionali a parte, per Can Yaman si parla anche di una svolta sentimentale.

Can Yaman, è amore con Diletta Leotta?

Dopo i rumors circolati nelle scorse settimane, Can Yaman e Diletta Leotta hanno deciso di uscire allo scoperto. Durante una passeggiata per le strade di Roma, i due si sono concessi il primo bacio immortalato dai paparazzi. Tra i due pare ci sia una forte alchimia e passione, contrariamente a chi sospettava che il loro amore fosse stato architettato per motivi economici.

Proprio ieri, Can Yaman è stato beccato all’uscita della nota gioielleria Tiffany di Via Condotti con un pacchettino bianco tra le mani. Immediata la reazione dei fan che in vista della festa di San Valentino hanno ipotizzato che possa trattarsi del regalo di fidanzamento per Diletta. I due diretti interessati per il momento hanno preferito non commentare le notizie che circolano sul loro conto anche se per i bene informati Diletta Leotta, dopo aver archiviato la sua storia con Daniele Scardina, sarebbe innamorata pazza dell’attore turco.

C’è da dire però che qualche giorno fa un post condiviso da entrambi sui loro profili social è servito a sparigliare un po’ le carte e a “gettare” una luce diversa sulla coppia. La foto ritrae, per la seconda volta in pochi giorni, la giornalista e l’attore insieme intenti questa volta ad accarezzare un cavallo. “C’era una volta”, recita la didascalia di Diletta. A far pensare sono stati però il commento e l’hashtag #sandokantheseries comparsi sull’account di Can alla stessa foto. A confermare il dubbio sono arrivate le parole di una fonte vicina alla produzione che ha parlato di un possibile coinvolgimento di Diletta Leotta nella serie. Sarà lei ad interpretare Marianna?

E soprattutto il loro amore è realtà o solo finzione?