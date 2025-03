Nuovo cambio di palinsesto in casa Mediaset, che interesserà la soap turca Tradimento (Aldatmak). La serie tv con Vahide Perçin si sposterà dalla domenica sera al venerdì, a partire dal 28 marzo.

Tradimento, dal 28 marzo in prime time su Canale 5

Importanti novità per la dizi turca sulle vicende della giudice Güzide. I vertici Mediaset hanno infatti deciso che – a partire dal 28 marzo – la soap opera non andrà più in onda la domenica sera, ma anticiperà al venerdì.

Il cambio palinsesto non intaccherà invece le puntate in daytime, che continueranno a essere trasmesse dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:13 circa su Canale 5. Invariati anche gli appuntamenti pomeridiani del fine settimana: Tradimento continuerà a tenerci compagnia il sabato con due episodi inediti che andranno in onda dalle 15:05 alle 16:29 e la domenica dalle 14:30 alle 16:29 circa.

Perderà però il suo posto nella programmazione serale festiva, che aveva occupato ininterrottamente fin dal suo esordio a dicembre.

Tradimento spostata al giovedì sera, i motivi

Ma perché è arrivata questa decisione dai vertici di Cologno Monzese? I motivi sono da ricercare con le esigenze di programmazione. A partire da domenica 28 marzo sarà infatti Lo Show dei Record a occupare la fascia prime time domenicale della rete ammiraglia Mediaset.

Il talent show condotto da Gerry Scotti sarà chiamato a contrastare la ricca concorrenza delle altre emittenti televisive (da Le Iene su Italia 1 a Che tempo che fa con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sul Nove, fino a Presa Diretta su Rai 3).

Tradimento, il venerdì maxi appuntamento con la serie tv turca

Con il nuovo palinsesto Mediaset, il venerdì si prospetta un maxi appuntamento con la soap opera turca Aldatmak. Oltre alla puntata pomeridiana, che potremmo seguire dalle 14:10 alle 14:44, le vicende del giudice Güzide proseguiranno anche nel serale, con tre episodi che prenderanno il via alle 21:21 e ci terranno compagnia fino a mezzanotte circa.

Anticipazioni puntate serali del 28 marzo

Nelle puntate serali in onda venerdì 28 marzo assisteremo a importanti svolte nelle trame della soap. Mentre Behram non riuscirà a rassegnarsi all’idea di rinunciare a Oylum, lei lo pregherà di non rivelare a nessuno della sua gravidanza. Güzide, vedendo la figlia in compagnia del ragazzo, non potrà fare a meno di dirgli che non approva la loro relazione. Nel frattempo Tarik non avrà più dubbi sui fatti che lo avranno condotto in ospedale, e accuserà Yesim di averlo avvelenato.