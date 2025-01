Cambio programmazione in casa Mediaset: la soap turca Tradimento arriva anche nel daytime del sabato. La serie tv con Vahide Perçin raddoppia, e ci tiene compagnia sia il sabato pomeriggio che la domenica in prime time.

Tradimento raddoppia l’appuntamento settimanale

La dizi turca Tradimento si prepara a fare il bis su Canale 5, e oltre alla domenica sera, ci farà compagnia anche il sabato pomeriggio. Da quando è arrivata sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso dicembre, la serie con Vahide Perçin (l’indimenticata Hunkar Yaman di Terra Amara) ha sempre fatto registrare ottimi ascolti nella fascia serale della domenica.

Per questo motivo i vertici Mediaset hanno deciso di regalare ai telespettatori – a partire da sabato 25 gennaio – un doppio appuntamento che vede la soap turca anche nel prefestivo in daytime.

Tradimento, doppio appuntamento il sabato in daytime

Una piccola “rivoluzione” in casa Mediaset interesserà il sabato pomeriggio. A partire dal prossimo fine settimana infatti, subito dopo il triplo appuntamento con Beautiful, non troveremo ad attenderci un nuovo episodio inedito Endless Love, ma due puntate della serie tv Tradimento.

Il doppio appuntamento con la serie tv con Vahide Perçin prenderà il via alle 14:41 e ci terrà compagnia fino alle 16:29 circa, quando il timone passerà a Silvia Toffanin con Verissimo.

Tradimento al posto di Endless Love il sabato

La serie che narra le storie del giudice Güzide occuperà lo slot orario del sabato che fino a ora è stato riservato a Endless Love. L’altra soap turca di successo si prepara infatti a salutare il pubblico italiano, con il gran finale previsto per metà febbraio, e i vertici di Cologno Monzese stanno pensando di “rimpiazzare” le vicende di Kemal e Nihan con quelle del giudice Güzide.

Riuscirà a tenere incollati i telespettatori anche in daytime? Se da un lato la sospensione Endless Love il sabato permetterà di rimandare il più possibile il gran finale di sempre della soap con Kemal Soydere, dall’altro la programmazione che vede al suo posto Tradimento sarà per Mediaset la “prova del nove“. Noi non abbiamo dubbi sul fatto che saprà coinvolgere anche in questo nuovo slot orario, confermandosi così un prodotto di punta della rete Mediaset. In attesa di scoprire come andrà, vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tradimento.