Nella settimana di Ferragosto la programmazione delle reti Mediaset subirà alcune modifiche. In particolare sarà cancellata nel daytime di Canale 5 la soap turca Endless Love (Kara Sevda), che si prenderà una piccola “pausa” a partire da lunedì 12 agosto. Cosa vedremo al suo posto e quando tornerà in TV?

Endless Love sospesa, i motivi e quando torna

La soap turca con Burak Ozcivit è sicuramente uno degli “ingredienti” del daytime pomeridiano di Canale 5, nonché una delle protagoniste del successo che la rete ammiraglia Mediaset fa registrare nello slot orario che va dalle 14:10 alle 15:10 circa.

Insieme a Beautiful, The Family e La Promessa, Endless Love tiene incollati davanti al teleschermo ogni giorno una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che arriva a superare il muro del 19%. Tuttavia – per la settimana centrale di agosto – i vertici di Cologno Monzese hanno scelto di “mettere in pausa” le vicende di Kemal e Nihan per consentire ai tanti appassionati della soap turca di godersi qualche giorno di ferie in compagnia di amici e parenti, senza perdere nessun episodio.

Anche chi rimane a casa potrà comunque trovare un ricco palinsesto nel pomeriggio di Canale 5.

Palinsesto Canale 5, come cambia il daytime della settimana di Ferragosto

A partire dal 12 agosto, il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche. Ad aprire lo slot pomeridiano sarà sempre Beautiful, che quest’anno sarà regolarmente in onda (anche nella giornata di Ferragosto) con episodi inediti nel consueto orario dalle 13:44 alle 14:10 circa. Contrariamente a quanto avveniva gli anni scorsi infatti, la soap a stelle e strisce non sarà sostituita dalle repliche, ma ci regalerà nuove puntate in prima visione assoluta.

Subito dopo Beautiful andrà in onda The Family, nello slot orario che va dalle 14:10 alle 15:10 circa. Si allungherà quindi lo spazio dedicato all’altra dizi turca, che sta registrando buonissimi ascolti in daytime con punte del 20%.

Subito dopo saranno trasmessi due episodi de La Promessa, che andrà in onda fino alle 17:00 circa, quando il timone passerà a Pomeriggio 5 News. Il talk show condotto da Simona Branchetti si fermerà solo nella giornata di Ferragosto.

Endless Love, quando torna in TV?

I fans della soap opera turca Endless Love potranno stare tranquilli , e godersi una settimana di vacanza in compagnia di amici e parenti con la consapevolezza di ritrovare – al loro ritorno – i loro beniamini ad attenderli.

Endless Love tornerà infatti regolarmente sui nostri teleschermi lunedì 19 agosto, con nuovi episodi che promettono di tenerci con il fiato sospeso.