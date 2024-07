Il cambio palinsesto Rai per la giornata di oggi, venerdì 12 luglio, mette in pausa Un Posto al Sole. La celebre soap italiana ambientata a Napoli oggi non va in onda. Ecco nel dettaglio i motivi del cambio di palinsesto Upas, e cosa vedremo al suo posto.

Un Posto al Sole cancellato venerdì 12 luglio

Sarà indubbiamente un venerdì inconsueto per i fans UPAS, che dovranno rinunciare all’appuntamento serale su RaiTre. Un Posto al Sole si prenderà una piccola pausa, che consentirà al terzo canale Rai di collegarsi con lo stadio Louis II di Montecarlo, dove si svolgerà la nona tappa della Diamond League. Tra i campioni in gara stasera c’è l’italiano Gianmarco Tamberi, che agli Europei di Roma ha vinto la Medaglia d’oro nel salto in alto.

La competizione di atletica prenderà il via alle 20:00 circa – subito dopo il TG regionale – e ci terrà compagnia fino alle 22:00, quando sarà trasmesso il film documentario “Marx può aspettare”.

Upas, quando torna in TV?

I fans della soap ambientata a Palazzo Palladini potranno stare tranquilli, poiché si tratterà di uno “stop” temporaneo. Dopo averci regalato ben due episodi ieri – giovedì 11 luglio – la soap che ogni sera tiene incollati davanti al teleschermo migliaia di spettatori tornerà infatti regolarmente in onda lunedì 15 luglio, alle ore 20.50 su RaiTre. Le trame lasciate in sospeso lo scorso giovedì troveranno quindi presto un epilogo.

Cosa accadrà nell’episodio Upas di lunedì 15 luglio?

La prepotenza di Pasquale sembrerà avere la meglio su Manuel, che non saprà come reagire al suo atto di prevaricazione. Deciderà di raccontare alla madre quanto è accaduto?

Nel frattempo Samuel cercherà di recuperare- seppure in modo maldestro – il rapporto con Micaela. Ornella si troverà ad affrontare con grande intuito e competenza un caso madico decisamente complicato.

Per rimanere aggiornati sulle news dello spettacolo e sulle vostre soap preferite continuate a seguirci sui canali social.