Una importante variazione di palinsesto Mediaset promette di fare felici i tantissimi fans delle serie tv pomeridiane di Canale 5: Beautiful, Forbidden fruit e La forza di una donna approdano anche nel daytime festivo della rete ammiraglia del Biscione.

Cambia la programmazione festiva Mediaset: serie tv anche la domenica pomeriggio

Beautiful, Forbidden fruit e La forza di una donna sono le tre serie tv più “forti” in casa Mediaset, e ogni giorno fanno registrare ottimi dati di ascolto. Fino ad oggi però, la programmazione del terzetto di Canale 5 vedeva la messa in onda dal lunedì al sabato, lasciando i tantissimi fans di queste tre soap “orfani” dei loro beniamini la domenica pomeriggio.

Le cose però stanno per cambiare, visto che i vertici Mediaset hanno deciso di arricchire la programmazione festiva inserendo proprio le vicende dei Forrester, quelle di Yilmaz e Halit e la storia di Bahar nel pomeriggio domenicale di Canale 5. I fans potranno così contare su una programmazione 7 giorni su 7.

Come cambia il pomeriggio festivo di Canale 5

A partire da domenica 22 marzo sparisce dal palinsesto Mediaset il talent show “Amici verso il serale”. Al posto del programma ideato e condotto da Maria De Filippi arriverà Beautiful. A partire dalle 14:00 – subito dopo L’Arca di Noè – saranno le vicende dei Forrester a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5. A seguire andrà in onda un episodio di Forbidden fruit, che ci terrà impegnati dalle 14:40 alle 15:15 circa, quando il timone passerà a Bahar con La forza di una donna.

Cambia leggermente anche la programmazione di Verissimo, con il programma condotto da Silvia Toffanin che – dalle 15:25 – slitterà alle 16:00 circa.

Le prime reazioni dei fans al cambio programmazione

La notizia della variazione di palinsesto Mediaset è giunta nelle ultime ore, e in poco tempo ha provocato la reazione entusiasta dei tantissimi fans della soap americana e delle due dizi turche.

Coloro che da tempo seguono le vicende delle tre serie tv si sono detti felici della scelta fatta da Mediaset di dare continuità alle trame, portando le tre serie tv più seguite su Canale 5 anche la domenica pomeriggio.