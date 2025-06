Importanti novità nel palinsesto pomeridiano Mediaset a partire dal 30 giugno. Non solo Tradimento sarà cancellata dal daytime di Canale 5, ma assisteremo anche a diverse variazioni che interesseranno La Forza di una donna e The Family. Scopriamo insieme cosa cambierà.

Palinsesto estivo Mediaset: come cambia la messa in onda delle soap pomeridiane

Come sempre accade, anche quest’anno in vista dell’estate i vertici di Cologno Monzese hanno apportato importanti variazioni al palinsesto Mediaset. Ciò comporta diversi cambiamenti nelle soap trasmesse su Canale 5.

Vi avevamo già annunciato che Tradimento sarà sospesa per tutto il periodo estivo, per poi tornare a settembre con il gran finale di sempre, ma questa non sarà l’unica variazione in casa Mediaset.

Sebbene per le altre serie tv non si prospettino sospensioni, ci saranno comunque dei cambiamenti nell’orario di messa in onda o nella durata. Saranno in particolare La Forza di una donna e The Family a subire delle modifiche.

Non sono invece previste variazioni per la messa in onda di Beautiful, che proseguirà nel consueto slot orario che apre ufficialmente il pomeriggio delle soap di Canale 5. Ci sarà anche una interessante novità: l’arrivo di Forbidden Fruit.

Palinsesto Mediaset dal 30 giugno: le soap di Canale 5 che ci terranno compagnia per tutta l’estate

Cosa vedremo in tv nei caldi pomeriggi estivi? Gli appassionati di soap da molto tempo trovano nel daytime di Canale 5 un ricco assortimento di storie, capaci di mixare sentimento, intrighi e un pizzico di mistero. Nei mesi più caldi dell’anno non dovranno certo rinunciare alle avvincenti trame di molte soap, anche se dovranno fare i conti con le inevitabili sospensioni e modifiche orarie che ogni anno caratterizzano questo periodo.

Già nei giorni scorsi, con la fine di molti programmi ormai consolidati nella rete ammiraglia Mediaset, come Uomini & Donne di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin, il palinsesto aveva subito alcune variazioni. Nuovi cambiamenti sono previsti dal 30 giugno, dovuti in gran parte all’esigenza di sospendere Tradimento per “tutelare” il gran finale.

La dizi turca è infatti ormai alle ultime battute finali, e i vertici di Cologno Monzese hanno pensato di metterla in pausa per evitare che le trame che segneranno la fine di Tradimento vadano in onda in un periodo in cui molti telespettatori potrebbero non essere davanti alla TV. Tuttavia i vertici del Biscione hanno voluto regalare anche a chi resterà a casa un prodotto capace di sostituire degnamente le vicende di Güzide & Co, e parallelamente alla sospensione di Tradimento farà il suo ingresso nel daytime pomeridiano di Canale 5 “Forbidden fruit”.

I fans dell’altra soap turca La Forza di una donna, dovranno invece fare i conti con un cambio di orario, visto che la serie non inizierà più alle 14:48 bensì alle 15:10, mentre chi segue The Family dovrà fare i conti con una riduzione nella durata degli episodi.

Ecco in dettaglio il nuovo palinsesto Mediaset del daytime pomeridiano di Canale 5: