A 100 anni dalla nascita, la Rai ha deciso di dedicare uno speciale a Maria Callas. Il programma dal titolo ‘Callas Segreta – Speciale la gioia della musica‘, andrà in onda sabato 20 maggio 2023 su Rai 3 alle ore 21.45. Vediamo insieme di cosa parla e da chi sarà condotto.

Callas Segreta, lo Speciale Rai a 100 anni dalla sua nascita

Maria Callas, nome d’arte di Maria Anna Sofia Cecilia Kalogheropoulos, nasce il 2 dicembre del 1923 a New York da genitori greci. Quest’anno ricorrono i 100 anni dalla sua nascita e Rai Cultura ha deciso di omaggiare la cantante lirica con uno speciale che sarà trasmesso in prima serata su Rai 3. Nel corso del programma verranno mostrate testimonianze esclusive, interviste, il suo repertorio musicale e il racconto diretto della stessa protagonista. A condurre lo speciale su Maria Callas ci sarà Corrado Augias che porterà i telespettatori alla scoperta dei segreti di “Maria”, e di come divenne “la Callas”.

“Un viaggio tra luoghi, amori, successi e cadute di un’artista che è presto diventata leggenda. Fino al tragico epilogo: l’arresto cardiaco che la colpisce nella sua casa di Parigi, a soli 54 anni”.

In Grecia ancora oggi la chiamano semplicemente Maria, a Venezia le hanno intitolato un ponte e una fondamenta e in Italia viene chiamata la Callas. Corrado Augias presenta "Callas segreta" sabato alle 21:45 su #Rai3 e su @RaiPlay pic.twitter.com/lTqecff6i9 — Rai3 (@RaiTre) May 17, 2023

Una vera diva, dotata di un’immensa tecnica ed estensione vocale, che rimarrà nella storia di chi ama la musica e non solo.

La Callas e l’amore per l’Italia

Non mancherà nel corso dello speciale anche il viaggio in Italia della ‘Divina’, come era soprannominata la Callas. Giunta in nave a Napoli, si trasferisce in treno a Verona dove canta all’Arena ingaggiata dal direttore artistico Giovanni Zenatello. Nel nostro paese incontra Giovanni Battista Meneghini, suo futuro marito. I due si sposano il 21 aprile del 1949 e la Callas prende il nome italianizzato di Sofia Cecilia Kalos. Un anno prima, nel 1948 arriva il debutto a Roma, alle Terme di Caracalla, con la Turandot. Al Teatro la Scala di Milano inaugura poi la stagione lirica e a Venezia le dedicano addirittura un ponte.