Nella puntata di Caduta Libera di venerdì 27 settembre 2019 c’è stata la prima vittoria per il campione in carica di nome Gabriele. Nei 10 passi finali di oggi, infatti, il brillante 33enne si è portato casa la bellezza di oltre 150.000 euro ed anche il record di “vincita più alta in una singola puntata” dall’inizio del programma di Canale 5. Rivediamo, allora, l’intera partita odierna del nuovo campione, in questo nuovo video Mediaset.