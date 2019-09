Dopo aver debuttato poco prima della sconfitta di Christian, Bersaglio Libero, il nuovo gioco di Caduta Libera, continua a mietere ‘vittime’. Dopo aver contribuito all’eliminazione del “sexy” bagnino, infatti, stasera la piacevole novità del programma di Canale 5 (forse un po’ meno piacevole per i concorrenti…) ha finito per buttare giù Maura, sfidante del nuovo campione Savio. Ma come funziona questo nuovo gioco? Beh, date tre parole-input, il concorrente di turno deve in qualche modo collegarle alle relative categorie-madre indicate dagli autori del quiz (il bersaglio, appunto). Ecco il video Mediaset col Bersaglio libero di oggi.