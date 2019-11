10 passi da affrontare ed una possibile vincita di 120.000 euro. Nella puntata di Caduta Libera di oggi, mercoledì 6 novembre 2019, il campione in carica Andrea ha provato a portare a casa l’ambito montepremi a tre zeri. Il concorrente da Milano, però, non è riuscito a sconfiggere la paura della botola e a farsi proclamare vincitore. In attesa della nuova partita di domani, allora, rivediamolo in azione nel video Mediaset di stasera.