Mozzafiato, come spesso accade, i “10 passi” di oggi di Nicolò a Caduta Libera. Sul finale della puntata di giovedì 20 giugno 2019, infatti, Scalfi si è avvicinato moltissimo ad una nuova vittoria, del valore di 172.000 euro. Il “campioncino”, però, non ce l’ha fatta a conquistare l’odierno montepremi potenziale, non riuscendo a rispondere alla domanda, non semplicissima, riguardante un famoso Premio Nobel. Qui il video Mediaset con la nuova scalata finale.