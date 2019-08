66.000 da conquistare ed il sogno di chiudere in bellezza la sua 30esima puntata a Caduta Libera. Un sogno a cui, però, il campione Christian Fregoni ha dovuto purtroppo rinunciare ben presto. Nei 10 passi finali di questo giovedì 29 agosto 2019, infatti, lo studente di Scienze Motorie di 27 anni non ha potuto non fare i conti con la realtà, in definitiva cadendo giù nella botola più famosa della tv italiana. Rivediamo, allora, l’intero odierno gioco finale, in questo recente video Mediaset ufficiale.