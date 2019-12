Vittorio Brumotti continua la sua lotta in bici contro la droga. Nella puntata di Striscia la notizia in onda oggi, lunedì 2 dicembre 2019, l’inviato del programma di Canale 5 è stato a Cinisello Balsamo, comune della città metropolitana di Milano, per riprendere l’attività dei locali “spaccini”. Ecco il video Mediaset con l’intero servizio trasmesso stasera in tv.