Il 4 Giugno 1990 la soap opera americana, Beautiful, compirà 30 anni. La prima puntata della seguitissima soap andò in onda su Rai 2 (poi nel 1994 passò a Rete 4 e infine su Canale 5) dove il bellissimo Ridge Forrester, interpretato da Ronn Moss, fece impazzire e battere il cuore a molte ammiratrici.

Brooke Logan e i suoi amori: il successo di un personaggio amatissimo

Di tempo da allora n’è passato moltissimo ma c’è una costante che ci ha accompagnato in tutti questi anni: il personaggio di Booke Logan, interpretato dall’attrice californiana Katherine Kelly Lang.

Brooke, i cui amori hanno sempre fatto discutere, è un personaggio che tuttavia piace molto. Il contrasto tra il suo sguardo dolce e le sue scelte a volte troppo avventate e contro ogni forma di morale, inchiodano il telespettatore allo schermo.

La Logan, tra amori, divorzi, colpi di testa, tradimenti e ritorni di fiamma ha intrattenuto il pubblico di tutto il mondo e ne sa qualcosa l’attrice che le presta il volto da trent’anni, Katherine Kelly Lang.

L’attrice si racconta in una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni Tv

L’attrice raggiunta dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha affermato di sentirsi a Casa nel nostro Paese in Italia: “Tra “Beautiful” e il pubblico italiano c’è un affetto speciale, che si è fortificato in tutte le occasioni in cui abbiamo girato nel vostro Paese. Ricordo il lago di Como, quando Ridge chiese a Brooke di sposarla per la seconda volta, Venezia, quando fu Thorne a farle la proposta, Portofino, dove ci fu un celebre litigio tra Stephanie e Sally Spectra e, più di recente, in Puglia per le nozze di Hope e Liam”.

Katherine Kelly Lang innamorata dell’Italia dal nord al sud

“Amo l’Italia, conosco bene Roma da quando ho partecipato a “Ballando con le stelle”. Mi sento a casa ovunque, al Nord come al Sud. Tra i miei posti preferiti ci sono Capri, la Toscana, Bormio e le Dolomiti, dove col mio compagno, Dominique Zoida, andiamo spesso in bici”.

Ma per quanto Brooke si diverta a passare da un matrimonio all’altro alla ricerca disperata di un compagno di vita, che tra tira e molla finisce sempre per essere Ridge, non è dello stesso parere l’attrice che dopo due matrimoni, dice basta!!

Katherine Kelly Lang, infatti, ha due matrimoni falliti alle spalle e ora convive da quasi sette anni con un nuovo compagno Dominique Zoida, che non pensa minimamente di sposare!

“Non serve: Dom e io siamo già sposati nei nostri cuori. Stiamo insieme da sette anni, siamo una squadra”

Insomma l’attrice ha le idee chiare ed è ben lontana dal personaggio che interpreta anche se ci sono stati in passato dei parallelismi con Brooke. Ad esempio il personaggio è rimasta incinta nello stesso periodo in cui l’attrice ha avuto le sue prime due gravidanze. Poi però l’attrice si è fermata a due matrimoni, mentre Brooke forse è arrivata al numero 17 o 20 se si considerano anche quelli invalidati.

La Lang è molto protettiva sul personaggio di Brooke anche se molte scelte che ha fatto non le ha condivise assolutamente. Ma Brooke è questa, o la si ama o la si odia!

“Beautiful” ha fermato le riprese per la pandemia. Le manca il set?

“Tantissimo. Mi manca tutto. Anche la doccia che faccio alla fine delle riprese per togliere via il trucco di scena. Non so ancora quando ricominceremo a girare. Mi consola sapere che le puntate “classiche” che vanno in replica adesso da noi sono molto amate”.

Qual è la sua puntata preferita in assoluto?

“Il primo matrimonio con Ridge. La scena di Brooke che arriva a cavallo sulla spiaggia di Malibù con l’abito bianco è indimenticabile”.