Britney Spears rompe il silenzio sul suo status sentimentale, dichiarandosi innamorata di se stessa nella rivelazione di un “self-wedding“. Riattivatasi sul suo profilo Instagram, nella nuova confidenza registrata via social, la reginetta del pop svela agli utenti di aver ritrovato la serenità perduta nel tempo. Una svolta importante, dopo la liberazione dalla “conservatorship” e il divorzio dal modello Sam Asghari.

Britney Spears rompe il silenzio social, dopo la fine del matrimonio con Sam Asghari

Mentre i fan da ogni parte del mondo sognano il suo ritorno alla musica, Britney Spears torna a catalizzare l’attenzione mediatica, diventando un trend-topic di interesse global via social. La reginetta del Pop torna a far parlare di sé, condividendo un video che la immortala in abito da sposa, nei celebrativi del suo nuovo matrimonio. Un momento che la popstar di ‘Baby one more time’ oggi considera una svolta nella sua vita, dopo il divorzio dal terzo marito, il modello persiano Sam Asghari, e la liberazione dalla “conservatorship“.

Dal 2021, la reginetta del pop è, infatti, libera dal vincolo legale che la teneva prigioniera. “Una tutela abusiva della libertà e il patrimonio personali” per lei, come denunciava la stessa cantante in una recente udienza in Tribunale. A chiudere la battaglia legale è stata la sentenza del giudice Brenda Penny, che dalla Superior Court di Los Angeles ha emesso la cessazione del suo vincolo giuridico ai tutori legali, disposti per il controllo sulla sua persona e il suo business, tra cui il “padre-padrone”: Jamie Spears.

La reginetta del POP sposa se stessa: il video del matrimonio diventa virale

Ed è una Britney Spears raggiante nel nuovo video da lei stessa condiviso sul re dei social, che è ora virale nel web. Con indosso un abito extra-elegance di raso e un velo in organza, la figlia-erede metaforica di Michael Jackson e Madonna fa quindi outing della sua “solo-gamia”. Dopo aver debuttato come autrice best-seller tra le celebrities, per le vendite di biografie su Amazon – con il libro di memorie autobiografico “The woman in me“- la reginetta del Pop celebra via Instagram l’amore per se stessa.

“Il giorno in cui mi sono sposata… – scrive Britney Spears tra le righe, nella descrizione del video autocelebrativo del grande passo. Riportarlo indietro perché può sembrare imbarazzante o stupido, ma credo sia la cosa più geniale che abbia mai fatto”, prosegue.

Il self-wedding, un nuovo “trend”

Il post intimista della popstar, registrato sulle note della suggestiva canzone Fields of Gold di Sting, si impone tra i video più visualizzati del momento e sensibilizza il popolo dei social facendo luce sul “self-wedding” –il matrimonio con se stessi. Il fenomeno sociale che dal Giappone sembra espandersi sempre di più nel mondo dell’Occidente. E il matrimonio da sposa-single, a detta dei più – tra i fan di Britney Spears attivi su Instagram- è il segno di una ritrovata serenità per la cantautrice di fama internazionale.