Britney Spears si sposa. La notizia è arrivata tramite social con un video in cui la cantante mostra l’anello di fidanzamento insieme al compagno Sam Asghari.

Britney Spears ritrova il sorriso dopo la liberazione dal padre

La star del pop mondiale appare felice ed incredula. Sono stati anni e mesi difficili ma tutto sembra trovare un equilibrio. Il padre, per anni suo tutore legale, ha deciso di rinunciare e Britney Spears può finalmente decidere come vivere la sua vita.

Britney Spears e Sam Asghari stanno insieme dal 2016 e lui, modello e appassionato di fitness, non l’ha mai lasciata sola. Ha combattuto per lei in quei momenti dove la cantante non aveva più le forze per farlo. I due si sono conosciuti sul set del brano di Britney Spears, Slumber Party e da quel momento la loro relazione è proseguita, non senza ostacoli esterni, fino ad oggi.

La cantante di Baby One More Time, di Gimme More e di Toxic durante una delle ultime udienze in aula ha ringraziato pubblicamente il fidanzato per esserle rimasto accanto nei suoi anni difficili come una vera roccia.

Britney Spears e Sam Asghari fanno sul serio, arriverà un terzo figlio?

Nel video postato da entrambi sui loro account Instagram, Britney mostra l’anello realizzato per l’occasione dal gioielliere americano Roman Malayev ma anche tutta la sua incredulità.

Il momento sarebbe arrivato, prima o poi, perchè non sono passate inosservate le parole di Sam Asghari a Forbes, qualche mese fa. Infatti, l’attore e modello di Teheran aveva dichiarato le sue intenzioni:

“Le mie priorità nella vita sono rimanere umile, capire da dove vengo e dove sto andando. Voglio portare la mia carriera a un passo successivo, così come la mia relazione: non mi dispiacerebbe diventare padre”

Questo con Sam Asghari, sarà il terzo matrimonio per Britney Spears che a 39 anni sembra aver trovato la felicità che cercava da sempre, insieme ai suoi due figli Sean Preston (15 anni) e Jayden (14 anni) avuti con il rapper Kevin Federline.

Chissà che questa felicità non porti l’artista a produrre un nuovo album per la gioia di tutti i suoi fan.