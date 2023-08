Britney Spears e Sam Asghari divorziano. Le voci sulla rottura a un anno di distanza dal matrimonio che aveva fatto sognare i fan della cantante, si susseguono da diversi giorni. A quanto pare, stando dalle ultime indiscrezioni che arrivano dall’altra parte dell’oceano, dietro la rottura tra la star e suo marito ci sarebbero segreti, presunti tradimenti e litigi.

Britney Spears e Sam Asghari divorziano: segreti, presunti tradimenti e litigi

Secondo quanto riportato da Tmz, Britney Spears e Sam Asghari avrebbero avuto una violenta lite su un ipotetico tradimento da parte della popstar e lui avrebbe chiesto la separazione già a fine luglio, citando “differenze inconciliabili”, per poi abbandonare la casa coniugale.

La cantante, 41 anni, e il muscoloso attore e personal trainer 29enne si sono sposati nella casa di lei a Thousand Oaks, in California, il 9 giugno 2022 davanti a ospiti tra cui Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna, in un matrimonio visto come una pietra miliare nella sua libertà appena riacquistata dopo lo scioglimento, sei mesi prima, della tutela giudiziaria che aveva controllato la sua vita per più di 13 anni. Un matrimonio che hanno fatto sognare i fan della cantante in tutto il mondo.

Le richieste di Sam Asghari

A quanto pare Sam Asghari avrebbe chiesto a Britney Spears il mantenimento e il pagamento di tutte le spese legali. Il suo avvocato Neal Hersh ha già annunciato che il suo assistito contesterà l’accordo prematrimoniale voluto dalla cantante. La Spears, prima del matrimonio ha infatti fatto firmare a quello che da lì a poco sarebbe diventato suo marito, un contratto prematrimoniale secondo il quale i suoi beni vengono mantenuti come proprietà separata. “(Sam) deve ancora determinare la piena natura e l’estensione dei beni e degli obblighi di proprietà separati di ciascuna parte”, ha fatto sapere Hersh.

Tuttavia, sembra abbastanza improbabile, che Britney acconsenta alla modifica dell’accordo, mentre si fa strada l’ipotesi che la cantante “firmi un assegno a Sam per decretare la fine”.

A quanto pare, sembra che Asghari stia minacciando di rilasciare “rivelazioni straordinariamente imbarazzanti” sulla moglie se lei si rifiuterà di rivedere i termini dell’accordo prematrimoniale. Una fonte ha riferito a DailyMail.com: “(Queste affermazioni) sono assurde e non è possibile che il suo avvocato, un ex procuratore federale, permetta mai a qualcuno di estorcere in maniera illegale denaro a Britney Spears”.

Chi è Laura Wasser, avvocato di Britney Spears

La Spears a quanto pare ha assunto come avvocato Laura Wasser, che vanta clienti come Kim Kardashian, Kevin Costner e Johnny Depp. Già avvocato della Spears nel 2008 contro il suo ex marito Kevin Federline, 45 anni, per la custodia dei loro due figli.