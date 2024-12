Britney Spears torna legalmente single. Può, infatti, dirsi finalizzato il suo divorzio dall’ex marito Sam Asghari, nel giorno della sua data di nascita. Ormai lontana dallo showbiz, nella settimana che la vede festeggiata, la cantante di fama mondiale si lascia intanto paparazzare, per la gioia dei fan, mentre si trova lontana dagli Stati Uniti.

Britney Spears: la fine del matrimonio con Sam Asghari é ufficiale

Dopo essersi dichiarata una “sposa-single”, annunciando via social di voler sposare se stessa, Britney Spears può ora dirsi ufficialmente divorziata. Il matrimonio naufragato della reginetta del pop, con l’ormai ex marito Sam Asghari, è durato un anno. La cantante statunitense, che a inizio dicembre come ogni anno spegne le candeline, era sposata con il modello persiano 30enne conosciuto tra le riprese del video musicale di “Slumber Party”, nel 2016. Gli ormai ex coniugi si separavano nel luglio 2023, ad appena un anno dalle nozze.

Nello stesso giorno in cui Britney ha celebrato il suo compleanno –il 2 dicembre 2024– sette mesi dopo che il modello Sam Asghari ha rivelato ai media le trattative per il loro divorzio voluto per “differenze inconciliabili”, la procedura divorzista è stata ultimata in un tribunale di Los Angeles. I documenti della pratica confermano che si tratti di una separazione consensuale tra coniugi, che si è conclusa con un accordo tra le proprietà e i diritti coniugali.

“Il divorzio è stato amichevole e l’accordo prematrimoniale non è stato messo in discussione“, fa sapere alla rivista People, una fonte insider tra i vicini all’ex coppia-: «Britney continua a godersi la sua libertà e ad andare avanti».

L’avvistamento della popstar è virale

La popstar sposava il modello, già madre di due figli avuti dal precedente matrimonio con l’ex marito Kevin Federline: Sean di 19 anni e Jayden, 18. Di recente, tra i post pubblicati sui social dopo la rottura con Sam, Britney si lasciava immortalare in video mentre sposava se stessa. Come vorrebbe il trend del “self wedding”, da “sposa single”. E, mentre c’è chi tra i fan sui social si chiede quale tenore di vita abbia dopo l’addio alla musica, la beniamina del pop si regala un viaggio lontano dalla residenza negli USA.

Nelle ore segnate dalla festività, Britney torna ad apparire pubblicamente, immortalata a Cabo San Lucas, in una ritrovata buona forma fisica. Segno che la popstar si sia concessa un viaggio nella città nel Messico, per i celebrativi del 43° compleanno.

Britney Spears looks gorgeous as she lands in Cabo San Lucas to celebrate her birthday pic.twitter.com/vd04KvDVl6 — Fan Account (@breatheonmiley) December 3, 2024

Su Instagram, anticipando le immagini dell’avvistamento finite virali, la bionda star torna ad attivarsi come Influencer nel web. L’occasione é un videomessaggio ai fan, in cui annuncia il suo arrivo in Messico. «Quest’anno compio cinque anni… E domani «devo andare all’asilo», sottolinea la festeggiata popstar, forse intollerante al tempo che passa.