L’attesa per Bridgerton 3 sta per terminare. La terza stagione di una delle serie più amate e seguite di Netflix, sta finalmente per approdare sul piccolo schermo con inedite trame, personaggi e colpi di scena.

I nuovi episodi sono divisi in due parti ed andranno in onda in date e periodi diversi. Vi diciamo quando e dove vederli.

Bridgerton 3 arriva su Netflix: il trailer, il poster e le date

Netflix ha reso noti il trailer, da cui si intuisce l’avvicinamento romantico fra Penelope e Colin, il poster e le date di uscita di Bridgerton 3, una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Se anche voi ne siete fans, vi diciamo subito che non dovrete aspettare molto per vedere il seguito delle vicende che vi stanno appassionando tanto.

Bridgerton 3 andrà in onda nelle seguenti date: puntate da 1 a 4 a partire dal 16 Maggio, puntate da 5 a 8 dal 13 Giugno, ovviamente sempre su Netflix, ma visibili anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smarti Stick.

La trama

C’è molta curiosità su quella che sarà la trama intorno alla quale girerà la terza stagione di Bridgerton. Ecco qualche anticipazione.

Penelope si stanca di correre dietro a Colin, di cui ha ascoltato i commenti denigratori proprio nei suoi confronti. La giovane decide che è giunto il momento di prendere marito, possibilmente uno che la lasci abbastanza libera e le permetta di continuare ad essere anche Lady Whistledown. Tuttavia, con la poca fiducia che ha in sé, i tentativi di trovare l’uomo giusto falliscono tutti miseramente.

Quando Colin torna dalle vacanze estive più bello e spavaldo che mai, rimane male nel constatare la freddezza di Penelope verso di lui. Il ragazzo si propone di aiutarla a cercare marito, ma poi non può fare a meno di domandarsi se i suoi sentimenti per lei siano davvero di sola amicizia o se, invece, non ci sia dell’altro.

Eloise si allontana da Penelope e per quest’ultima, ad un certo punto, nascondere l’identità di Lady Whistledown diventa sempre più complicato. Per saperne di più, non vi resta che aspettare pazientemente il prossimo 16 Maggio.