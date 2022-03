Torna Bridgerton, la serie campione di streaming su Netflix. Torna con una nuova storia da raccontare, come già accaduto per i libri Julia Quinn con a questo giro protagonista il giovane visconte Anthony Bridgerton rispetto all’amatissimo Duca di Hastings. In molti si attendevano che Rege-Jean Page sarebbe apparso quantomeno in un cameo, come accade effettivamente per la sua consorte Daphne Brigerton interpretata da Phoebe Dynevor, ma ormai già dallo scorso anno era stata ufficializzata la sua assenza. La storia però è da non perdere per chi ha amato già il primo ciclo di episodi creati da Chris Van Dusen e Shonda Rhimes, che dopo Grey’s Anatomy si preparano ad una nuova lunghissima serie dato che i libri da raccontare sono ben 8. Noi di SuperguidaTV abbiamo potuto vedere tutti gli episodi in anteprima, ecco cinque motivi perché anche senza il Duca di Hastings non dovete perdervi la seconda stagione.

Bridgerton 2: 5 motivi per non perdere la nuova stagione

1 – Anthony Bridgerton – interpretato da Jonathan Bailey – si dimostra un degno erede del duca di Hastings. Se nella prima stagione avevamo visto l’amore passionale ed impetuoso tra Daphne e Simon qui invece andiamo a scoprire un sentimento nuovo che crescerà poco a poco e porterà il visconte Bridgerton a scegliere tra le sorelle new entry Kate e Edwina Sharma. Un animo tormentato dal passato quello del sig. Bridgerton, che con le sue luci ed ombre è un protagonista perfetto della stagione.

2- Le new entry, come detto, sono diverse, ma le più importanti sono senza dubbio Kate e Edwina Sharma interpretate rispettivamente da Simone Ashley e Charithra Chandran. Le due sorelle sono al centro del triangolo amoroso che rende molto più frizzante la seconda stagione rispetto al monologo della prima in cui gli innamorati protagonisti erano solo due.

3- Più corteggiamenti e meno scene spinte. Sembrerà impossibile per chi ha visto la prima stagione, ma qui ci sono molte meno scene hot con protagonista il nostro visconte Bridgerton. Certo, il pubblico femminile fin da subito potrà apprezzare la visione completa del protagonista della stagione ma il vero protagonista di questo nuovo ciclo di episodi è il corteggiamento.

4- Una stagione girl power. Donne come detto sempre più protagoniste ed intraprendenti in Bridgerton a discapito dei maschietti. Il personaggio di Kate è sicuramente uno dei meglio riusciti e contribuisce al successo di questi nuovi episodi, ma anche Eloise Bridgerton e Penelope Featherington hanno un ottimo sviluppo e una crescita considerevole, con un colpo di scena che le riguarderà da vicino e farà impazzire i fan. Diventerà ancora più protagonista la madre dei Bridgerton, Lady Violet, di cui scopriremo anche il passato.

5- La storia dei Bridgerton verrà approfondita moltissimo e scopriremo anche come mai il giovane Anthony sia diventato così presto visconte. Un accadimento tragico che ha segnato la sua vita e aiuterà a comprenderne meglio al pubblico il carattere. Scoprire meglio la storia della famiglia Bridgerton porterà i fan ad avere con più empatia con i protagonisti.

Non vi resta che collegarvi su Netflix per godervi i nuovi episodi di Bridgerton.