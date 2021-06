Brave and Beautiful, è la nuova soap turca che approda su canale 5 dal prossimo lunedì 5 luglio 2021. Quindi Mediaset continua a puntare sulla soap di produzione turca. Eccovi il video del promo.

Brave and Beautiful: nuova soap turca in arrivo su canale 5

Dopo di ‘Mr Wrong – Lezioni d’Amore’, con l’affascinante Can Yaman e la bellissima Ozge Gurel, e dopo ‘Love Is In The Air’, che ha fatto conoscere al pubblico Kerem Bursin e Hande Ercel, il prossimo 5 luglio nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset sbarcherà la serie Cesur ve Güzel, conosciuta con il titolo internazionale di Brave And Beautiful. Vediamo insieme di capire meglio di cosa parla e quanti episodi ha.

Brave and Beautiful: trama, di cosa parla la nuova soap turca?

La trama della soap è naturalmente incentrata su una bellissima storia d’amore, tormentata e piena di difficoltà. I protagonisti sono l’attore Kıvanç Tatlıtuğ che presta il volto al personaggio Cesur Alemdaroğlu che torna nella sua città natale dopo molti anni di assenza per vendicarsi del suo peggior nemico, Tahsin Korludağ interpretato da Tamer Levent. Cesur crede che dietro la morte di suo padre ci sia Tashin e farà di tutto per avere la sua vendetta.

Tuttavia, sulla sua strada si mette la figlia di Tashin, Sühan (Tuba Büyüküstün). L’uomo ne è fortemente attratto e con l’andar del tempo si rende conto di provare dei sentimenti per lei che è un’imprenditrice di successo che crea profumi e prodotti in vetro. Riuscirà l’amore tra i due a fugare i dubbi sul padre di lei? A complicare il tutto ci si mette, la scarcerazione , dopo 30 anni, di Rıza Chirpiji (Yiğit Özşener), il fratello assassino di Adalet Korludağ (Nihan Büyükağaç), ovvero l’amante di Tahsin. Cesur e Sühan si trovano nel mezzo di una lunga e storica faida familiare. La relazione di Sühan e Cesur si approfondisce e lei rimane incinta di Cesur, ma pare non ci sia pace per loro finchè… E vi toccherà vedere la soap per sapere come finisce!

Brave and Beautiful: quanti episodi?

La soap è stata prodotta nel 2016 ed è suddivisa in 32 episodi della durata di 120 minuti. Una storia d’amore intensa e travolgente che non ha nulla a che fare con le vicende romantiche che finora abbiamo visto nelle soap turche. Sarà anzi un prodotto completamente differente perché la trama di Brave and Beautiful avrà dei risvolti totalmente drammatici.

Brave and Beautiful, i protagonisti Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün: altri due bellissimi arrivano in Italia

Grazie a Brave and Beautiful, il pubblico italiano, conoscerà altri due bellissimi attori turchi: Kıvanç Tatlıtuğ, biondo e con gli occhi di ghiaccio, e l’affascinante mora Tuba Büyüküstün. Questa neo coppia, riuscirà a detronizzare il favoloso Can Yaman e Ozge Gurel? Staremo a vedere.

Video Mediaset Brave and Beautiful