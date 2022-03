Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 6 al 8 aprile 2022 ci svelano che le bugie di Cahide, che per fingere una gravidanza aveva indossato il pancione finto, sembrano avere le ore contate, e la reazione di Korhan non tarda ad arrivare. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 6 al 8 aprile 2022

Tahsin chiede a Sühan di tenere fede alla promessa fatta e divorziare da Cesur. Inaspettatamente però l’Alemdaroğlu non si presenta all’udienza.

Con il ritorno di Brave and Beautiful toenano anche le tante bugie che Cahide ha raccontato nel tempo a Korhan, prima tra tutte quella della sua finta gravidanza. La donna è arrivata a decidere di indossare un finto pancione per rendere più credibile il suo stato. Adesso però avverte la necessità di confessare tutto al marito, e prepara un discorso con il quale gli confessa l’inganno sperando che lui la perdoni.

Viene però sorpresa da Hulya, che si presenta all’improvviso a casa sua e scopre che la donna non vuole più il bambino. Proprio così, perché ora Cahide aspetta davvero un figlio!

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Hülya va da Korhan

Cosa può fare la Yildirim, dopo aver scoperto che Cahida non vuole il bambino, se non recarsi da Korhan? Hülya va così in azienda a cercare il primogenito del perfido Tahsin per informarlo di tutta la verità sulla donna che ha sposato.

Hülya ha anche le prove di ciò che afferma, poiché ha registrato la sua conversazione con Cahide. La donna ha anche un video in cui si vede chiaramente Cahide indossare il pancione finto e lo mostra a Korhan.

Brave and Beautiful, anticipazioni italiane

Cesur e Mihiriban vogliono riuscire a convincere i cittadini di Korludag ad acquistare le azioni dell’azienda.

Le cose non si mettono affatto bene per Cahide, che sperava nel perdono del marito e invece si trova davanti alla sua reazione dettata dalla delusione. Sembra che neppure la notizia che lei aspetti adesso davvero un figlio riesca a fermare Korhan, che decide di lasciarla.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

