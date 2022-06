Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 4 al 10 giugno 2022 ci svelano che Riza continua a essere uno dei protagonisti, anche se per lui sembra finalmente giunto il momento della resa dei conti. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 4 al 10 giugno 2022

Cesur, accecato dalla rabbia, vuole uccidere Riza anche se questo significa per lui rinunciare a Sühan e a suo figlio. Il Soyözlü riesce a fuggire e nascondersi, anche se questo non gli impedisce di sfuggire a Cesur che riesce a trovarlo, aiutato da Ziya.

L’Alemdaroğlu è convinto che sia stato proprio Riza a uccidere Adalet e vuole che l’uomo paghi il suo debito con la giustizia. Il procuratore Tahsin però non può arrestare Riza perché le prove che ha in mano non sono ancora sufficienti a incriminarlo per l’omicidio della sorella. Tutto quello che può fare è mettere in guardia gli abitanti di Korludağ.

Ma il momento della resa dei conti sembra avvicinarsi per Riza, che finisce in una trappola architettata da Sühan. Cesur, dopo aver fatto un accordo con il procuratore, riesce a farsi dire da Riza dove è nascosto il cadavere di Adalet. Il Soyözlü è convinto che Cesur sia stato arrestato, e non sospetta invece di essere caduto in un’altra trappola. Nel frattempo Hulya, fuori di sé, va a cercare suo figlio a casa di Bulent.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Tahsin perde la memoria

Tahsin perde la memoria nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, e i medici si raccomandano di evitargli traumi ulteriori. Per questo Sühan e Korhan tornano a casa del padre ma non fanno parola con lui degli ultimi avvenimenti.

Ma la notizia della morte di Adalet si diffonde in tutto il paese in fretta e, se anche il dottore consiglia alla famiglia di Tahsin di non dirgli niente, il “pericolo” che lui venga a saperlo è molto alto. Sühan cerca di distrarre Cesur iniziando i preparativi per il matrimonio.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5.