Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 25 al 30 giugno 2022 ci svelano che la tensione sarà altissima anche in queste ultime puntate della soap turca ad alta tensione. Giovedì 30 giugno ci sarà infatti il gran finale, ma prima di scrivere la parola fine i bellissimi Kivanc Tatlitug e Tuba Büyüküstün ci regaleranno ancora qualche emozione. Cosa accade? Scopriamolo insieme.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 25 al 30 giugno 2022

Tahsin non riesce proprio a darsi pace per la morte del figlio e Mihriban gli offre il suo conforto. I due sembrano riappacificarsi. Nel frattempo Cesur durante un’intervista dichiara di essere disposto a dare una lauta ricompensa a chi potrà fornire informazioni sulla scomparsa di Sühan.

La ragazza è stata in realtà rapita dal perfido Riza, che la tiene prigioniera. Ma dalle finestre della casa in cui si trova, la giovane riesce a farsi notare da un uomo di passaggio. Hulya chiede a Cahide di prendersi cura di Zafer, e la Korludağ accetta.

Brave and Beautiful, trame italiane

Sühan è in coma, e mentre tutti intorno a lei temono che non riesca a superare questo difficile momento, la giovane donna vive in sogno la sua unione perfetta con Cesur. Si vede felice con tutta la famiglia intorno a loro a gioire per il fidanzamento.

Nel frattempo Tahsin, dopo aver messo fuori gioco Cesur, affronta Riza in quello che si rivelerà il loro scontro finale. Tutto questo accade proprio nel momento in cui Sühan entra in travaglio, e i medici informano Sirin della possibilità che la ragazza non riesca a sopravvivere al parto.

La vendetta di Tahsin nei confronti di Riza viene portata a termine, e Cesur può solo assistere incredulo all’immagine della barca su cui si trovano i due che salta in aria.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Cesur raggiunge Sühan

Appena a terra Cesur corre in ospedale da Sühan e qui lo attendono due sorprese. Non solo infatti l’Alemdaroğlu scopre di essere diventato padre, ma la sua gioia è ancor più grande quando i medici gli dicono che Sühan è uscita dal coma.

Il sogno di Sühan si avvera e i due possono guardare avanti con gioia e serenità.

