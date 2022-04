Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 16 al 22 aprile 2022 ci svelano che Cesur si trova davanti a diversi inconvenienti, e non parliamo solo dell’udienza per il divorzio da Sühan. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 16 al 22 aprile 2022

Ben presto scopriamo che la sparatoria in cui Cesur ha rischiato di perdere la vita, così come il salvataggio da parte di Riza, erano solo frutto di un piano messo in atto da quest’ultimo. Riza ha infatti architettato tutto, compresa la sparatoria e il suo ferimento, per dare l’impressione di aver salvato la vita all’Alemdaroğlu.

In un aula del tribunale civile di Istanbul ha luogo l’udienza di divorzio tra Sühan e Cesur, e la donna rimane sorpresa nell’apprendere dalle parole dell’ex che anche lui vuole mettere fine alla loro unione.

Come se tutto ciò non bastasse a sconvolgere la vita di Cesur arrivano anche problemi in campo professionale. Dopo aver parlato con lui infatti, il caporeparto Ahmet si ripromette di di convincere i colleghi a fare sciopero.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Korhan respinge Cahide

Korhan si è ormai convinto che tra la moglie e Bulent vi sia una relazione e non sembra affatto disposto a dar modo a Cahide di spiegarsi. L’uomo non vuole più saperne di lei, e non si lascia convincere neppure quando Cahide si reca da lui con i referti medici che confermano la sua gravidanza.

Scoperte tutte le bugie della Korludağ e sopraffatto dalle continue tensioni con il padre, Korhan tenta il suicidio. Prima di mettere fine alla sua vita però scrive una lettera d’addio a Sühan che, appena la riceve, corre alla casa di Nicantaci insieme a Cesur. I due arrivano appena in tempo per salvargli la vita.

Korhan viene trasportato privo di sensi in ospedale e, al suo risveglio, dichiara di non voler più tornare nella casa del padre. L’uomo viene così ospitato da Cesur, che gli mostra la videocamera installata a Korludag per controllare le mosse di Tahsin.

Brave and Beautiful, anticipazioni italiane

Dopo la sentenza di divorzio Sühan si reca dal medico per una visita di controllo, e in quell’occasione scopre di aspettare un figlio. Poco dopo, parlando con Sirin, la giovane confessa il suo segreto.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire trame e anticipazioni. Intanto qui potrete trovare tutte le puntate andate in onda su Canale 5 (canale 105 in HD) in replica streaming.