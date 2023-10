Alessia Marcuzzi torna in prima serata su Rai2 con la nuova stagione di Boomerissima 2023, il varietà che mette a confronto due generazioni: da un lato i Boomer e dall’altro i Millenials. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, martedì 31 ottobre 2023.

Boomerissima 2023, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata del 31 ottobre

Martedì 31 ottobre 2023 dalle ore 21.20 si riaccendono i riflettori su Boomerissima 2023. Il varietà di successo condotto da Alessia Marcuzzi torna in prima serata su Rai2. Dopo il buon riscontro della prima stagione, la Marcuzzi è pronta ad intrattenere i telespettatori con la divertente sfida generazionale che vede contrapposto il mondo dei Boomer e dei Millennial. A sfidarsi due squadre di personaggi famosi: da un lato i Boomer che hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 contro i Millennial, ossia le celebrity del nuovo millennio. Ecco gli ospiti della prima puntata:

Boomer : Asia Argento , Caterina Balivo , Cesare Bocci e Biagio Izzo ;

: , , e ; Millenial: Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Ma non finisce qui, visto che nella seconda edizione di Boomerissima spazio alla presenza di ospiti speciali. Nella prima puntata super ospiti: Antonella Clerici e per il momento “Mito” e “Nostalgia” il duo pop di Paola & Chiara. Non mancherò il ruppero di Alfa e degli Snap, rappresentanti dei tormentoni di ciascuna delle due categorie.

Boomerissima 2, le novità della seconda edizione di Alessia Marcuzzi su Rai2

Il varietà, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, per la seconda stagione ha in serbo una serie di novità e sorprese per i telespettatori. A cominciare da uno studio rinnovato con con effetti scenici d’impatto in grado di offrire un’esperienza ancora più immersiva nel mondo di “Boomerissima”. Cambia anche il mitico armadio magico che quest’anno teletrasporterà gli ospiti nella casa di Friends, serie cult degli anni ’90.

Spazio poi ai giochi più amati di Boomerissima. Per l’occasione alcuni tornano in una veste rinnovata e a cui se ne aggiungeranno dei nuovi sempre sul fil rouge della sfida generazionale fra boomer e millennial. Non cambia il regolamento: a scegliere la squadra vincitrice della serata sarà il pubblico in studio. Ricordiamo che coreografie del programma sono a cura di Luca Tommasini.

L’appuntamento con Boomerissima 2023 è il martedì in prima serata su Rai2.