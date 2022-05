Una sorpresa inaspettata a Kiev, Bono Vox e David Howell Evans (The Edge) degli U2 sono arrivati nella capitale dell’Ucraina e intorno alle 13.00 ore italiane e hanno improvvisato un concerto nella stazione della metropolitana di Khreshchatyk. I presenti hanno ripreso il concerto improvvisato e hanno postato le immagini in rete che sono subito divietate virali.

Bono Vox e David Howell Evans (The Edge) degli U2: concerto nella metropolitana di Kiev

Il frontman degli U2 Bono Vox e il chitarrista della band irlandese David Howell Evans (The Edge), hanno cantato i classici brani del loro repertorio: “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” e “With or without you”.

L’apparizione a sorpresa nella metropolitana di Kiev, è arrivata mentre le sirene d’allarme aereo risuonavano nella capitale ucraina. Bono Vox e The Edge hanno voluto manifestare in questo modo la solidarietà al popolo ucraino duramente colpito dalla guerra.

Bono Vox e The Edge degli U2 hanno accolto l’invito del presidente Zelensky

L’invito di un’esibizione fatta proprio a Kiev è partito dal presidente ucraino Zelensky. A svelare l’invito da parte del presidente ucraino sono stati proprio Bono Vox e The Edge attraverso i loro social.

Il messaggio di vicinanza al popolo ucraino su Instagram

Qualche settimana fa, proprio sull’account Instagram della celebre band è stato pubblicato un messaggio di vicinanza al popolo ucraino. Nel messaggio la band scrive: “Il coraggioso popolo ucraino sta combattendo per la propria libertà – e per la nostra – di fronte a violenze indicibili e a un’invasione ingiusta. Più di 4 milioni di persone, per lo più donne e bambini, hanno dovuto fuggire per salvare la propria vita, una popolazione grande quasi quanto l’Irlanda. I leader mondiali devono alzarsi e stare al fianco degli ucraini ora … coloro che stanno combattendo e coloro che sono fuggiti … e stare con i rifugiati ovunque che sono stati costretti a lasciare le loro case e le loro terre. #StandUpForUcraina”.

Ecco il video con l’esibizione di Bono Vox e The Edge degli U2 a Kiev