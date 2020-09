Bones, la fortunata serie Tv con protagonista l’antropologa forense Temperance Brennan, arriva su Amazon Prime Video con tutte e dodici le stagioni complete, disponibili dal 15 settembre. Lo show è stato prodotto dal 2005 al 2017 ed è liberamente ispirato alle indagini del personaggio letterario protagonista dei romanzi di Kathy Reichs (che figura anche tra i produttori di Bones). Nel corso della sua lunga messa in onda, la serie ha ricevuto diverse nomination agli Emmy Award, Satellite Award e Young Artist Award. Nel 2011 è stato realizzato anche uno spin-off, Il risolutore, con protagonista un veterano di guerra e compagno d’armi dell’agente Booth. A causa dei pochi ascolti ottenuti, la serie è stata cancellata dopo una sola stagione.

Bones su Prime Video: la trama della serie Tv

La dottoressa Temperance Brennan è una nota antropologa forense che lavora con il suo team per il Jeffersonian Institute. Un giorno viene contattata dall’agente dell’FBI Seeley Both che le chiede aiuto per un caso di omicidio in cui il cadavere della vittima non è identificabile a causa delle sue condizioni molto deteriorate.

I due avevano già lavorato insieme, ma non si erano lasciati in buoni rapporti. Nonostante ciò, Booth e Brennan mettono da parte le loro diffidenze e riprendono la loro collaborazione. Grazie alla sua bravura nell’analisi di resti umani, Brennan inizierà a collaborare con Booth e l’FBI nella risoluzione dei casi di omicidio più complicati.

Bones: cast e personaggi

Protagonista della serie è Emily Deschanel che interpreta la protagonista Temperance (detta Bones) Brennan; David Boreanaz è l’agente dell’FBI Seeley Joseph Booth; Michaela Conlin interpreta Angela Montenegro, migliore amica di Brennan e artista forense specializzata nelle ricostruzioni facciali; T. J. Thyne è l’entomologo Jack Hodgins; Eric Millegan è Zack Addy, giovane assistente della dottoressa Brennan; Jonathan Adams è l’archeologo Daniel Goodman, responsabile del Jeffersonian che appare nella prima stagione; Tamara Taylor è Camille Saroyan, direttrice e patologa della divisione forense dell’istituto che subentra dopo l’addio di Goodman; John Francis Daley è Lance Sweets, giovane psicologo dell’FBI incaricato di valutare l’operato di Booth. Viene introdotto nella terza stagione.