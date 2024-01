Nel 2018, quando esordì nelle sale, Bohemian Rhapsody, il film di genere biopic sul grande e compianto Freddy Mercury, ottenne un grande successo sia di critica che di pubblico. Merito della straordinaria interpretazione del giovane Rami Malek nel ruolo del frontman dei Queen, dell’ottima regia e della bella musica.

Un mix ben riuscito, che fa di Bohemian Rhapsody, che è anche il titolo di uno dei più grandi successi della band, uno dei migliori film degli ultimi anni. Consigliatissimo sia per la qualità del prodotto in sé che per conoscere meglio un mito della musica contemporanea, vi ricordiamo che il film va in onda nella prima serata di Giovedì 18 Gennaio su Rai Due. Di seguito le curiosità principali da sapere.

Bohemian Rhapsody: la trama in breve e il cast

Siamo a Londra nel 1970. Farrokh Bulsara è un giovane di 24 anni che lavora come facchino ma sogna una carriera nel mondo della musica. Dalla sua, ha una vocalità straordinaria. Cambia così il proprio nome nel più artistico Freddy Mercury e, dopo l’incontro con Brian May e Roger Taylor, crea insieme a loro e con John Deacon, una nuova band. Nasce il mito dei Queen.

Nel cast, oltre al bravissimo e già citato Rami Malek, troviamo anche Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello.

Le principali curiosità sul film

Bohemian Rhapsody è un film di genere biopic diretto da Bryan Singer nel 2018. Queste sono le principali curiosità sul suo conto: