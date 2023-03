Ogni Domenica sera su Rai Due proseguono le storie personali e professionali dei protagonisti di Blue Bloods 13, serie tv poliziesca giunta alla tredicesima stagione. Nel corso della serata, a partire dalle 21.00, la seconda delle reti Rai manda in onda ben tre episodi, uno di seguito all’altro. Oggi è la volta delle puntate 10, 11 e 12. Di seguito vi diamo le anticipazioni su cosa accadrà, ma senza esagerare per non guastarvi la sorpresa!

Blue Bloods 13, riassunto episodio 10

Il titolo del decimo episodio della tredicesima stagione è “Fingi finché ci riesci”. Jamie si infiltra all’interno di una banda di rapinatori di automobili di lusso. Pur non essendo pienamente convinto delle sue capacità, affida il comando della complessa operazione a Christo. Riuscirà quest’ultimo a sorprendere l’esigente collega e superiore? Intanto Eddie segnala a Danny la presenza di un giustiziere che finge di essere un poliziotto.

Blue Bloods 13×11: riassunto episodio

L’undicesimo episodio si intitola “In fondo al tunnel”. Danny ha bisogno dell’aiuto di Frank per una sua cara amica in difficoltà. La donna, che si chiama Laura Acosta, si è vista negare il prepensionamento per invalidità totale. Riusciranno Danny e Frank a farle ottenere ciò che le spetta di diritto oppure ci saranno intoppi?

Blue Bloods 13×12: riassunto episodio

Il titolo del dodicesimo episodio di Blue Bloods è “Buone azioni“. Il protagonista della trama di questa puntata del serial è Jamie, posto di fronte ad una cocente delusione. L’uomo si rende conto, amaramente, di quanto le prime impressioni sulle persone che si conoscono possano poi rivelarsi sbagliate. Indagando su un furto accaduto in un cantiere infatti, Jamie scopre che il responsabile non è un ladro qualsiasi, bensì un poliziotto. Si tratta del venezuelano Gustavo Abreu, conosciuto poco prima a New York, dove costui si era recato in visita. L’uomo gli aveva fatto un’ottima impressione, tuttavia i fatti, adesso, lo mettono di fronte ad una realtà del tutto diversa da come gli era sembrata.