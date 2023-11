Blanca 3 si farà? Pare proprio di sì visto che è arrivata la conferma della Rai. Cosa sappiamo? Quando potremo vedere la fiction Rai con protagonista Maria Chiara Giannetta? La seconda stagione della serie si è appena conclusa con ottimi ascolti, occorrerà attendere ancora un po’, ma intanto tutti i fan possono rallegrarsi della buona notizia.

Blanca 3 si farà: ecco le ultime news

Blanca 3 si farà. Come sappiamo già la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, in occasione della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione, si era detta certa che il personaggio protagonista della fiction Rai avesse ancora molto da raccontare. Così sarà. Ci sono ancora numerose storie da sviluppare per tenere i telespettatori incollati alla tv.

Il finale di stagione ha preparato il terreno per Blanca 3 che approderà in tv nel 2025. Ebbene sì bisognerà attendere un bel po’. D’altronde occorre che gli attori tornino sul set e che la produzione faccia il suo lavoro.

Altre conferme? La regista Jan Maria Michelini, in una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto sapere che la detective non vedente interpretata da Maria Chiara Giannetta tornerà su Rai 1 per una terza stagione. Perché Blanca è “una serie che abbiamo venduto in decine di Paesi. Ha avuto un grande successo in Francia, Portogallo, Spagna e Germania. Ma anche in tutti i Paesi dell’Est, Russia compresa, Australia, Giappone e Sudamerica: è diventata ormai un vero fenomeno internazionale“.

Gli ottimi ascolti: ecco i dati del successo

Blanca ha saputo conquistare un pubblico molto ampio. La media di share raggiunta è stata del 22,6% con oltre 4 milioni di spettatori. Con questi dati è sembrata inevitabile alla Rai la decisione di proseguire nel raccontare le vicende di Blanca confermando così la terza stagione. D’altra parte il pubblico ha gradito moltissimo la fiction di Lux Vide e ha sottolineato la propria voglia nel continuare a seguire le avventure del personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta.