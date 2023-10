Prosegue il grandissimo successo di Blanca 2, la serie con protagonista Maria Chiara Giannetta. Dopo i primi due episodi che hanno fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti, Blanca Ferrando è pronta ad appassionare i telespettatori con la terza inedita puntata. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 19 ottobre 2023.

Blanca 2 episodi, il terzo stasera su Rai1: le anticipazioni

Giovedì 19 ottobre 2023 appuntamento alle ore 21.30 torna su Rai1 con “Blanca 2“. La serie tv prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, torna in prima serata con il terzo imperdibile appuntamento della seconda stagione. Il personaggio, liberamente ispirato al protagonista dei romanzi di Patrizia Rinaldi, continua ad appassionare milioni di telespettatori che ogni settimana si siedono davanti alla tv per seguire le avventure e le indagini della giovane consulente di polizia e del suo fidatissimo e inseparabile cane Linneo. La scorsa settimana, infatti, la seconda puntata della serie ha incollato 3 milioni 823mila telespettatori su Rai1 con uno share del 23,3% di share battendo la concorrenza.

Il terzo episodio della serie dal titolo “Angolo cielo” vedrà la protagonista Blanca occuparsi di un omicidio avvenuto allo stadio Ferraris. Intanto la sua fidata amica Stella arriva a Genova con il nuovo fidanzato. Novità anche in amore per Blanca che ha una serie di battibecchi e confronti con l’ispettore Liguori. Il motivo? Liguori ha iniziato a conoscere Veronica. In realtà anche Blanca è sempre più vicina a Sebastiano. Cosa succederà?

Blanca 2, il cast della seconda stagione

E’ inarrestabile il successo di Blanca, la fiction campione d’ascolti di Raiuno giunta quest’anno alla sua seconda stagione. Un successo legato sicuramente alle storie, avvincenti e sempre pronte a stupire il pubblico, ma anche alla presenza di un cast davvero importante. Nel cast ritroviamo: Maria Chiara Giannetta nei panni di Blanca Ferrando, Giuseppe Zeno è l’ispettore Michele Liguori e Pierpaolo Spollon nel ruolo di Sebastiano . Ma non finisce qui, visto che tra i personaggi noti della serie c’ anche Enzo Paci nel ruolo del Vicequestore aggiunto Mauro Bacigalupo.

A seguire tutto il cast al completo della serie

Sara Ciocca è Lucia Ottonello

Federica Cacciola è Stella

Ugo Dighero è Leone Ferrando

Gualtiero Burzi è l’agente Nello Carità

Michela Cescon è Elena

Stefano Dionisi è Polibomber

Chiara Baschetti è Veronica Alberici

Raffaele Esposito è Paolo Sivori

Carlo Sciaccaluga è Ivan Scarabotti

L’appuntamento con la nuova stagione di Blanca 2 è il giovedì sera in prima serata su Rai1.