Hakan pensa a come vendicarsi? Nella puntata di Bitter Sweet di questo venerdì 28 giugno 2019, l’affarista è andato su tutte le furie per l’incontro tra Ferit e Demet, quindi ha dato ordini a Bekir di “ripagare” Aslan con la stessa “moneta” riservata a Demir e Zeynep. In attesa che gli “ingredienti d’amore” tornino in onda lunedì 1 luglio, ecco allora l’intera puntata odierna della soap opera turca, da consultare in streaming on demand nel video Mediaset pubblicato in apertura. Qui, nel link, anche le anticipazioni sui prossimi episodi della serie.