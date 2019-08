La puntata di Bitter Sweet di martedì 27 agosto 2019, è stata quasi tutta incentrata sul “dopo” festa di compleanno organizzata per Ferit. Hakan, infatti, ha parlato con Pelin riferendole che Demet, gelosa, fece credere ad Aslan che la giovane lo aveva tradito. Riuscirà allora oppure no, la ragazza, a mettere in crisi le nozze di Nazli e a riprendersi Bulut? In attesa di saperne di più, ecco qui l’odierno video Mediaset, da rivedere in streaming on demand e completo dell’intera puntata di oggi di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.