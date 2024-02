Diventa sempre più elettrizzante l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo, il settantaquattresimo per l’esattezza, che inizierà il 6 Febbraio e si concluderà il 10. Fra gli artisti più gettonati della corrente edizione, c’è sicuramente BigMama, la giovane rapper avellinese consacratasi di recente come una delle realtà più originali e promettenti del panorama musicale del nostro Paese. L’artista calcherà il palco dell’Ariston gareggiando fra i big: vi diciamo quale brano presenterà e cosa significa.

BigMama a Sanremo 2024 canta La rabbia non ti basta

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo, che ancora una volta sarà presentato dal bravissimo e ormai collaudato Amadeus. Ovviamente, come ogni anno, a tenere banco è la gara che porterà uno dei partecipanti a salire sul’ambito podio. Chi sarà il vincitore stavolta? Tutto ancora da vedere ovviamente, ma la rapper ventenne campana BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone, potrebbe riservare sorprese.

La partecipazione alla kermesse canora più importante d’Italia è il giusto coronamento di un’annata magica per lei, che in proposito ha dichiarato: “[…]non appena sono salita sul palco dell’Ariston, per le prove, ho capito che quello era il mio posto, che meritavo di stare là sopra”.

Testo e significato della canzone “La rabbia non ti basta”

In perfetto stile BigMama, La rabbia non ti basta è un brano fortemente hip hop e dance nato di getto, una sorta di sfogo sul quale la cantante ha detto trattarsi di una specie di lettera “alla me bambina, con cui volevo scusarmi. Volevo dirle di crederci anche se gli altri dicono che non può farcela perché è grassa, perché è una donna, perché viene da una realtà piccola e da una famiglia non benestante, perché è queer”.

Che dire? Per sapere se diventerà una hit non dobbiamo fare altro che attendere.

Questo è il testo della canzone (di M. L. Lazzerini – M. Mammone – E. Botta – E. Brun Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Tuttomoltobenegrazie/ Pluggers/Oyez!/BMG Rights Management Italy Milano – Padova – Brescia – Milano):

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Spalle larghe, la testa sopra ma i sogni ancora più in alto

Parole tante, ma poi strappate da ciò che diceva un altro

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Coi pugni stretti e i pensieri fragili, guardati adesso

Crollavi sempre anche con basi stabili, ma ora detesto

Pensare a te come una di quelli li, che ci hanno perso

Pezzi di loro per darne agli altri

Pezzi di cuore come gli scarti

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Animo buono ma riempito d’odio

Per far testa a quello degli altri

Più di un colpo d’arma da fuoco

E ti restava solo incassarli

È facile distruggere i più fragili

Colpire e poi affondare chi è solo

Copri le lacrime segreti da tenere, non farti scoprire

Lo sai che a casa non devon sapere, cosa dovrai dire

Una figlia che perde chi la vuole avere, quindi apri ferite

Vorresti solo un altro corpo

Ma a quale costo?

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Se potessi andare indietro ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro ti coprirei per strada e mi farei colpire

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta,

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Credere nei propri sogni salva

Se vuoi ballare balla

Non puoi sparire

Se ti perdi segui me

Quel vuoto non ti calma

È il buio che ti mangia e non ti fa dormire

Non ti fa dormire

Non ti fa dormire.