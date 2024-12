In occasione della cerimonia di inaugurazione del murales dedicato a Raffaella Carrà a via Teulada, abbiamo avuto il piacere di intervistare Bianca Guaccero, una delle protagoniste più amate della televisione italiana che sta incantando il pubblico a Ballando con le Stelle. Emozionata e visibilmente felice, l’attrice e conduttrice ha condiviso con noi i suoi ricordi legati a Raffaella Carrà e il suo percorso nel programma di Milly Carlucci. La showgirl ha espresso il desiderio di partecipare a un nuovo varietà “come quelli di una volta”.

Bianca Guaccero, intervista alla presentazione del murales dedicato a Raffaella Carrà

Quanto sei felice di essere qui in questa serata dedicata a Raffaella?

“Perché tutto ciò che mi associa a lei mi rende felice e mi ricorda di quando ero bambina. Quindi mi sembra un sogno. Perché io penso a Bianca bambina, quella che sognava di diventare Raffaella Carrà. E quindi essere in questo contesto dove si celebra la sua grandezza, il suo talento, la sua storia, è già per me motivo di orgoglio e di felicità.”

Ti abbiamo vista scatenata a ballare le canzoni di Raffaella e sei diventata proprio brava ultimamente a ballare, anche più di quanto eri prima. Come ti stai preparando a questa grande finale di Ballando con le Stelle?

“Eh, raga, è dura. Sono molto in ansia. Devo dire che sono molto agitata, ma nel senso positivo. Mi sento piena di adrenalina. Vorrei già sapere tutto il balletto per bene, vorrei già avere tutto chiaro. Per ora stiamo ripetendo tanto tutti i balli che abbiamo fatto e stiamo montando il prossimo ballo.”

Qual è il ricordo più bello di questa esperienza di “Ballando”? Forse il pubblico che ha dimostrato di amarti?

“Guarda, devo dire che il pubblico è stato per me come avere due ali che mi hanno permesso di volare. Soprattutto nelle difficoltà, sempre, ma in questa esperienza ancora di più. Devo dire che abbiamo raggiunto dei record sui social di commenti, di like e di voto. Mili, veramente, pure mili senza parole. Per questo io ringrazio tutti i giorni le persone perché stanno facendo un lavoro straordinario. E quelli straordinari sono proprio loro. Voi siete straordinari. Voi ci state regalando un sogno enorme e vi saremo per sempre grati.”

Ma quando lo fai un programma alla “Raffaella Carrà” dove canti e balli?

“Quando scriveranno un programma, un varietà, quando decideranno di rifare i varietà che si facevano una volta, che erano tanto belli e ci facevano tanto sognare. Io quanto meno mi candiderò, poi io non comando niente. Io, come dire, aspetto la chiamata.”