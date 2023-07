Bianca Guaccero su Instagram ha mostrato la sua immensa gioia di poter tornare in Rai dopo la chiusura di Detto Fatto. Dalla presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024 abbiamo infatti appreso tutti del suo ritorno proprio su Rai 2 con un nuovo progetto. Di cosa si tratta? Cosa ha detto l’attrice e conduttrice che ha sempre ricevuto, proprio sul noto social, l’affetto del pubblico che avrebbe voluto continuare a seguirla in tv?

Bianca Guaccero Instagram: le parole della conduttrice ed attrice

Poco dopo la presentazione dei Palinsesti Rai 2023-2024, Bianca Guaccero su Instagram ha palesato la sua felicità scrivendo: “LIBERI TUTTI”…!!! Su @raidue in prima serata, un format originale, un gioco dinamico e innovativo, trasposizione televisiva del fenomeno delle escape room… e con l’esilarante squadra formata da @gemelli_di_guidonia_official @peppeiodice1“. Salvo poi aggiungere: “Vi aspettiamo in autunno per giocare insieme! Siete pronti? Noi siamo carichi! E grazie, grazie con tutto il cuore per avermi letteralmente travolta di messaggi d’amore!!! Siamo una famiglia ormai“.

In pochissimo il post ha ricevuto numerosi commenti e apprezzamenti. Tutti i fan si sono detti felici per il ritorno con un nuovo progetto e per la possibilità di rivederla presto in Rai a condurre un nuovo programma. Molti hanno ribadito che era stato ingiusto chiudere Detto Fatto e non darle altre spazi successivamente.

Per ringraziare tutti i suoi sostenitori la Guaccero ha poi aggiunto: “Grazie a tutti, per i like, per i messaggi, anche quelli privati! Ho letto tutto! E non me lo aspettavo… spero di essere all’altezza di questa nuova avventura! Nella quale butterò il cuore e tutto ciò che sono come ho sempre fatto. E voi che tanto mi avete aiutata a crescere, fatelo anche stavolta. Ho bisogno di ognuno di voi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Che cos’è Liberi tutti, il nuovo programma condotto dalla Guaccero?

Che cos’è Liberi tutti, il nuovo programma di Rai 2 in onda dal 23 ottobre al 27 novembre 2023 in prime time? Si tratta di una trasmissione che interpreta in modo originale e traspone in televisione il fenomeno internazionale delle escape room. Partendo dal successo che hanno avuto queste ultime, infatti, Liberi tutti si prefigge l’obiettivo di mettere a confronto ben due squadre di concorrenti istigate e manovrate da una brillante conduzione.

Cosa vedremo in tv? I partecipanti dovranno entrare uno alla volta in ognuna delle stanze a tema e lì risolvere enigmi e superare le prove più disparate per aggiudicarsi il maggior numero di parole. Ciò servirà perché alla fine delle prove e delle varie stanze, le squadre dovranno usare le parole conquistate per indovinare la frase completa del monolite ed aggiudicarsi la vittoria della puntata.

Al fianco di Bianca Guaccero vi saranno: Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia.