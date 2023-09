Bianca Guaccero arriva al Festival del Cinema di Venezia 2023 portando tutta la sua bellezza sul red carpet. L’attrice è stata una delle protagoniste del corto di Adelmo Togliani dal titolo “Bob & Weave”, presentato proprio durante l’80esima edizione della Mostra. A bianca abbiamo chiesto cosa avesse provato girando questo corto, della prossima esperienza in tv, con lei abbiamo anche parlato di bullismo (ci ha confessato di esserne stata vittima) e abbiamo parlato anche di “errori” rifacendoci ad un post pubblicato su instagram qualche tempo fa. Scopriamo insieme cosa ci ha raccontato.

Intervista all’attrice Bianca Guaccero

Noi di SuperGuidaTV abbiamo video intervistato in esclusiva Bianca Guaccero. L’attrice ci ha spiegato cosa ha provato a far parte di questo corto che racconta la storia di un riscatto personale in una Roma contemporanea, dove lo sport si rivela un antidoto contro il bullismo e il cyberbullismo.

“Sono emozionatissima di essere qui a Venezia. È stata un’emozione incredibile ieri calcare per la prima volta il red carpet. Ci ho messo 42 anni ma avevo voglia di essere qui con un progetto e non poteva essere un progetto per me più sentito di questo. Abbiamo presentato “Bob & Weave” al Festival perché è un progetto di natura sociale che si inserisce in un contesto sociale abbastanza caldo in questo momento, cercando, attraverso lo sport, di essere un antidoto alla violenza per convogliare le energie in qualcosa di costruttivo e non distruttivo. E noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di urlare questo e speriamo arrivi in più cuori possibili”.

Hai mai subito atti di bullismo?

“Sì, mi è capitato dopo il parto. Ero dimagrita moltissimo perché ci sono donne che durante l’allattamento dimagriscono moltissimo e a me è stato uno di quei casi. E mi hanno detto sui social senza molti giri di parole: “fai schifo, ricoverati, vai in un centro per disturbi alimentari. Senza pietà”. E io semplicemente ho risposto a queste persone dicendo che fortunatamente non soffro di questa grave malattia, di cui ho tanto tanto rispetto, ma se avessi questo tipo di problematica pensate che questo tipo di linguaggio e violenza verbale mi avrebbe aiutata? No, penso mi avrebbe affossata ancora di più. Bisogna rieducare i giovani all’utilizzo delle parole e dell’energia. Bisogna entrare nella realtà di queste persone che secondo me vanno accolte, abbracciate e capite, comprese fino in fondo affinché questa violenza possa finire presto“.

Dopo un anno di assenza, stai per tornare in tv con ‘Liberi Tutti’ accanto ai Gemelli di Guidonia. Si avverte l’ansia da rientro, ci puoi anticipare qualcosa?

“L’ansia c’è sempre. È proprio nel mio DNA però è un’ansia buona. Questo è un progetto che non è mai stato fatto, è la prima volta che in Italia viene realizzata una trasposizione televisiva di un fenomeno internazionale che è quello delle Escape room, una stanza in cui si gioca con amici per risolvere degli enigmi e uscire. È un’opportunità per divertirsi, per ridere, sperando di divertire il pubblico, c’è un cast meraviglioso che amo tantissimo come Peppe Iodice e I gemelli di Guidonia, grandi professionisti e artisti. E poi avremo come ospiti degli amici vip che condivideranno con noi qualche ora. Debuttiamo ad ottobre sulla Rai in prima serata e li ringrazio perché mi hanno riaccolta in quella che considero una grande famiglia”.

Tempo fa, sui social, avevi scritto un post in cui ti eri sfogata parlando di errori che ognuno di noi commette e che avevi fatto pace con te stessa.

“Non esiste un essere umano che non faccia errori. Noi tutti noi abbiamo bisogno degli errori perché attraverso quegli errori impariamo a vivere. Io come tutti gli essere umani, imperfetti e meravigliosamente perfetti proprio perché siamo imperfetti, abbiamo bisogno di sbagliare per renderci conto di quello che non va che si può cambiare e migliorare“.