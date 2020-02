Jimmy McGill è tornato: dal 24 febbraio c’è Better Call Saul 5 su Netflix. La quinta stagione della serie prequel di Breaking Bad riparte dall’avvocato penalista che cambia vita e sceglie di assumere l’identità di Saul Goodman. In che modo questa sua decisione influenzerà sulle persone a lui care? La serie Tv, creata da Peter Gould e Vince Gilligan (già ideatore di Breaking Bad), ha debuttato sulla piattaforma nel 2015 ed è stata rinnovata per una sesta e ultima stagione.

Better Call Saul 5: la trama della serie Netflix

Better Call Saul si propone di raccontare il passato di Saul Goodman, personaggio secondario di Breaking Bad, quando ancora si chiamava Jimmy McGill e cercava in tutti i modi di affermarsi come avvocato penalista. In realtà, il protagonista ha tutte le carte in regola per far carriera: è astuto e brillante, eppure non riesce a fare a meno di utilizzare metodi ai limiti della legalità.

Nella quinta stagione, Jimmy affronta le conseguenze della morte di Chuck. Allo stesso tempo, l’avvocato si avvicina sempre di più al mondo del crimine e ha pertanto assunto il nome di Saul Goodman. Questa nuova identità complicherà ulteriormente il suo rapporto con la fidanzata Kim: il confine che separa Jimmy McGill da Saul Goodman si fa sempre più sottile. Che sia l’inizio della fine?

Better Call Saul 5 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast di Better Call Saul 5 ritroviamo i personaggi principali, già apparsi nelle precedenti stagioni. Bob Odenkirk interpreta il protagonista Jimmy McGill, avvocato penalista che sceglie di praticare ufficialmente sotto il nome di Saul Goodman; Jonathan Banks è Mike Ehrmantraut, sicario per conto del boss della droga Gus Fring; Rhea Seehorn è Kim Wexler, avvocato, confidente e fidanzata di Jimmy; Patrick Fabian nel ruolo di Howard Hamlin, partner of Hamlin alla Hamlin & McGill, in seguito alla morte di Chuck McGill; Michael Mando è Nacho Varga, sicario per conto dell’anello della droga di Salamanca, che lavora anche come doppio agente per Gus; Giancarlo Esposito è Gus Fring, distributore di metanfetamina che usa la sua catena di ristoranti, Los Pollos Hermanos, come copertura; Tony Dalton è Lalo Salamanca, un membro della famiglia Salamanca che assiste, coordinando gli affari di droga di suo zio Hector.