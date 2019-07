Ospite a La sai l’ultima? venerdì 12 luglio 2019, l’attore Beppe Fiorello dapprima racconta barzellette sui carabinieri e su Sherlock Holmes, e poi si esibisce anche con uno sketch ispirato alla serie tv Narcos. Non solo, però. Nel programma di Canale 5, infatti, il fratello del famoso Rosario si dichiara tifoso della Juventus – per amore del padre, dice – e annuncia che, dopo tanti film e fiction in Italia, sta ora lavorando ad una nuova co-produzione spagnola di lunga serialità. Ecco, allora, il video Mediaset con l’intero momento, trasmesso stasera in prima serata.