Uno dei concorrenti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, che debutta sabato 27 settembre 2015 alle 20:35 su Raiuno, è Beppe Convertini. Volto molto apprezzato di Rai 1 e conduttore di Uno Mattina in Famiglia, Convertini ha scelto di mettersi in gioco come concorrente. A supportarlo in questa sfida ci sarà la maestra Veera Kinnunen, una delle ballerine più talentuose e carismatiche del programma.

“Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Beppe Convertini

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva a margine della conferenza stampa. Beppe Convertini ha parlato così di questa nuova avventura televisiva:

“Sono arrivato qui che ero un burattino ma ora sto cercando di trasformarmi in un bravo ballerino. Mi sto divertendo molto e mi emoziono quando dopo tanti giorni di prove riesco a fare una coreografia. Gli allenamenti sono durissimi soprattutto per chi come me non ha mai ballato, non ci si può improvvisare. Voglio godermi al meglio questa avventura e divertirmi, questo è il mio obiettivo”.

Immediata l’intesa con Veera Kinnunen: “Veera è dolcissima, bravissima, è proprio perfetta per me. Mi spiega tutto, è paziente, attenta e poi mi fa lavorare tanto”. Beppe Convertini rivela poi qual è il suo rapporto con le critiche e se teme la giuria: “La giuria fa il suo lavoro, è ovvio ma l’importante è dare il meglio per il pubblico che guarderà il programma. Di solito quando mi fanno delle critiche non rispondo ma lascio andare”.

Beppe Convertini ha poi espresso un suo giudizio in merito al cast:

“Io scommetterei su Barbara D’Urso, su Francesca Fialdini, una sorpresa sarà Marcella Bella. Tra gli uomini invece punterei su Fabio Fognini”.