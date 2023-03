Venerdì 24 Marzo su Rai Uno con inizio alle 21.25 circa, andrà in onda la terza puntata delle quattro totali previste di Benedetta primavera. Lo show è presentato da Loretta Goggi. La cantante, attrice, conduttrice ed imitatrice torna così al timone di un programma tutto suo nel quale ripercorre la sua lunga e sfolgorante carriera parallelamente all’evolversi della tv italiana negli ultimi decenni. Meglio il passato o il presente? E’ proprio a questa domanda che la trasmissione tenta di dare una risposta. Intanto vediamo le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata.

Benedetta primavera terza puntata: anticipazioni e ospiti

Uno dei punti di forza di Benedetta primavera è la presenza, ad ogni appuntamento, di un folto numero di ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo a 360°. Anche stavolta, ad affiancare la padrona di casa, ci saranno musicisti, attori e personaggi noti della tv.

Interverranno le cantanti Patty Pravo e Giorgia, il conduttore Flavio Insinna, la “signora della televisione” Mara Venier, gli attori Ilenia Pastorelli e Giampaolo Morelli e l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Con Loretta Goggi torna il varietà in prima serata

Con Benedetta primavera il grande varietà, quello che per tanti anni è stato uno dei fiori all’occhiello della Rai e, principalmente, della sua rete ammiraglia, torna in prima serata. La trasmissione, condotta egregiamente da una Goggi in forma smagliante, ricorda molto infatti, seppur rivisitandolo in chiave più moderna, il varietà di una volta. Nel corso di uno spettacolo che dura quasi tre ore, si canta, si balla, si imita e ci si abbandona a sketch di cui in tanti sentivano la mancanza.

Inoltre Loretta, vera e propria icona dello spettacolo italiano, ha modo, dopo quasi 30 anni di assenza in tale ambito, di mostrare ancora una volta tutta la sua incredibile versatilità. Ad affiancarla ci sono i comici Luca e Paolo, che con la solita ironia contribuiscono a conferire ulteriore leggerezza al programma.

La nostra intervista a Loretta Goggi: